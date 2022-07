Espanha pede à China "colaboração ativa" para acabar com a guerra

© Javier Lizon/EPA

Por Lusa 09 Julho, 2022 • 15:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação, José Manuel Albares, pediu sexta-feira à China, durante uma reunião com o homólogo chinês, Wang Yi, "colaboração ativa" para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Albares e Wang reuniram-se à margem da reunião de ministros dos negócios estrangeiros do G20 que decorreu quinta-feira e hoje em Nusa Dua, na ilha indonésia de Bali, e o ministro espanhol disse à agência Efe que via no seu colega chinês "uma atitude construtiva".

"Não houve qualquer compromisso, mas vi o ministro com uma atitude construtiva para enfrentar todos os desafios globais", salientou Albares.

A reunião de ministros do G20 foi dominada pela guerra na Ucrânia e pela crise alimentar e energética resultante da invasão russa daquele país, foco das conversações dos participantes, incluindo o ministro russo dos negócios estrangeiros, Sergey Lavrov.

Albares não se encontrou com Lavrov, mas reuniu-se com o homólogo chinês, uma vez que a potência asiática "é um ator fundamental para qualquer fenómeno global, e especialmente para a paz e estabilidade", frisou o governante espanhol à Efe.

"É impossível enfrentar todos os desafios globais, paz e estabilidade, alterações climáticas, crise alimentar, sem contar com a China, e encontrei um ministro dos negócios estrangeiros chinês construtivo, essa é a mensagem que transmito", acrescentou.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou perto de 5.000 civis, segundo dados da ONU, que sublinha que os números reais podem ser muito superiores. A guerra obrigou ainda à fuga para o estrangeiro de mais de sete milhões de pessoas.