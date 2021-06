Espanha quer começar a vacinar jovens dos 12 aos 17 até início do ano letivo

A Espanha é um dos países europeus mais afetados pela pandemia © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

O Governo espanhol quer começar a vacinar os jovens dos 12 aos 17 anos contra a Covid-19 antes do início do próximo ano letivo, em setembro, anunciou a ministra da Saúde.

"A ideia que temos é propor à Comissão de Saúde Pública [que valida as decisões em matéria de saúde] que possamos começar a vacinar os nossos adolescentes dos 12 até aos 17 anos antes do início do ano letivo, cerca de duas semanas antes", disse a Ministra da Saúde, Carolina Darias, na televisão pública espanhola.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou no final de maio a utilização da vacina Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para jovens de 12 a 15 anos, tornando-a a primeira vacina a ser aprovada para adolescentes nos 27 países da União Europeia.

Entre outros grandes países da UE, a França anunciou na quarta-feira que os jovens dos 12 aos 18 anos de idade poderiam ser vacinados a partir de 15 de junho.

A Itália iniciou na quinta-feira a vacinação anti-Covid-19 a todos os grupos etários a partir dos 12 anos, enquanto a Alemanha anunciou a sua intenção de abrir a vacinação a menores de 12 anos a 7 de junho.

A Espanha, que é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 80 mil mortos, manifestou a intenção de vacinar 70% da sua população até ao final de agosto.

O país de quase 47 milhões de pessoas vacinou até agora completamente 21% (quase 10 milhões de pessoas) da sua população, enquanto 39,5% já recebeu pelo menos uma dose.

Em Portugal, segundo os dados do relatório semanal da vacinação da DGS (Direção Geral da Saúde) divulgado na passada terça-feira, cerca de 63 mil jovens com idades entre os 16 e os 24 anos já foram vacinados contra a Covid-19, país onde 19% da população já está imunizada com as duas doses.

De acordo com o mesmo documento, foram vacinados 1099 jovens entre os 16 e os 17 anos com a primeira dose e 323 têm a vacinação completa.

Os dados indicam também que já estão vacinados com a primeira dose 38.276 jovens entre os 18 e os 24 anos e 23.158 com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo a DGS, a vacinação por faixas etárias decrescentes, até aos 16 anos, e de pessoas com 16 ou mais anos, aplica-se a quem tenha doenças com risco acrescido de Covid-19 grave ou morte, como diabetes, obesidade grave, doença oncológica ativa, transplantação e imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.681.985 mortos no mundo, resultantes de mais de 171 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

