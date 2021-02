Espanha recebe primeiras 196.800 doses da vacina AstraZeneca

© Governo Espanhol/AFP

Espanha recebeu este sábado as primeiras 196.800 doses da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford contra a Covid-19, informou o Ministério da Saúde espanhol.

Esta é a terceira vacina contra o novo coronavírus a ser administrada no país, depois da Pfizer e da Moderna, sendo que, ao contrário dessas, não vai ser injetada em maiores de 55 anos porque a sua eficácia ainda não foi suficientemente comprovada em idosos.

Uma dezena de países estão a desaconselhar a administração da vacina contra a doença Covid-19 do laboratório AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos.

Na semana passada, e no meio de um conflito contratual da farmacêutica anglo-sueca com a Comissão Europeia, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deu "luz verde" à utilização da vacina da AstraZeneca/Oxford para ser administrada a adultos a partir dos 18 anos, sem impor um limite superior de idade.

Até ao momento, Portugal não emitiu nenhuma recomendação relativa à vacina AstraZeneca/Oxford, cujas primeiras doses são aguardadas em território nacional na próxima terça-feira.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.299.637 mortos resultantes de mais de 105 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

