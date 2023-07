Espanha regista 47 °C e aproxima-se do recorde de temperatura

A situação vai piorar na terça-feira, já que em alguns lugares o mercúrio pode estar "entre 10 a 15 °C" acima do normal © Jorge Guerrero/AFP (arquivo)

O calor voltou a sufocar Espanha esta segunda-feira, com temperaturas de 47 graus, próximas do recorde absoluto no país (47,6 °C), e "anormalmente altas" para a época do ano, observou a agência espanhola de meteorologia (Aemet).

O mercúrio atingiu esta segunda-feira os 47 graus em Villarrobledo, no sul, no final da tarde, aproximando-se do recorde de 47,6 graus medido em 14 de agosto de 2021 na cidade andaluza de La Rambla, de acordo com medições da agência estatal Aemet.

Temperaturas muy altas este lunes en amplias zonas del país. Se han superado los 44 ºC en puntos de las provincias de Córdoba y Jaén.

El dato de 47 ºC de Villarrobledo (Albacete) resulta, en principio, sospechoso y habrá que analizarlo antes de darlo por bueno. pic.twitter.com/f8MTXOI4rO - AEMET (@AEMET_Esp) July 17, 2023

Ainda no sul, a temperatura ultrapassou os 44 graus em várias cidades das províncias andaluzas de Córdoba e Jaén.

Espanha enfrenta, assim, a terceira onda de calor este verão, poucos dias depois da anterior, e com "temperaturas muito altas e incomuns, embora já estejamos no período mais quente da temporada do ano", publicou a agência de meteorologia no Twitter.

Estas temperaturas "anormalmente altas" estão esta segunda-feira "5 a 10 °C acima da média em grande parte do interior da península e das Ilhas Baleares". A situação vai piorar na terça-feira, já que em alguns lugares o mercúrio pode estar "entre 10 a 15 °C" acima do normal.