Espanha regista 9.331 novos casos de Covid-19 e 273 mortes

A Espanha registou esta quarta-feira 9.331 novos casos de Covid-19, elevando para 1.665.775 o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 273 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 45.784.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo hoje de 252 casos diagnosticados (menos 14 do que na terça-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de La Rioja (389), Castela e Leão (358), País Basco (377) e Astúrias (377).

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.256 pessoas, das quais 198 na Catalunha, 192 na Andaluzia, 186 em Madrid e 114 em Castela e Leão.

Em todo o país há 13.567 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, o que corresponde a 10,96% das camas, das quais 2.485 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 25,66% das camas desse serviço, números que estão a decrescer há várias semanas.

O Ministério da Saúde espanhol e as comunidades autónomas, entidades que em Espanha têm autonomia no setor da saúde, chegaram hoje a um acordo sobre um pacote de medidas comuns mínimas para o período do Natal.

Essas medidas incluem o confinamento (cerco sanitário) ao nível das comunidades autónomas espanholas durante todo o período de Natal, exceto a deslocação para visitar familiares e amigos, tendo-se ainda estabelecido que um máximo de 10 pessoas se podem reunir no âmbito familiar.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4.645 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (59.699 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), seguindo-se Itália (57.045 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), França (53.506 mortos, mais de 2,2 milhões de casos) e Espanha (45.784 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).

