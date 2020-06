Espanha regista dois mortos e 118 novas infeções nas últimas 24 horas

O número de mortes diminuiu este domingo em comparação com os relatados na sexta-feira © A. Carrasco Ragel/EPA

Espanha registou nas últimas 24 horas mais dois mortos relacionados com Covid-19 e 118 novas infeções, menos 73 do que no sábado, indicou este domingo o Ministério da Saúde.

No total, Espanha contabiliza 28 343 vítimas mortais e 248 770 casos de Covid-19. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o número de mortes diminuiu este domingo em comparação com os relatados na sexta-feira, registando-se menos dois mortos.

Os dados indicam ainda que, na última semana, Espanha registou 13 mortos por Covid-19, sendo na maioria em Madrid e Castela e Leão.

Das 118 novas infeções, 14 correspondem à Catalunha, 20 a Madrid, 48 a Aragão, 12 à Andaluzia, a Navarra, sete a Cantábria, quatro a Múrcia e duas à Galiza e Comunidade Valenciana.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1564 pessoas das 41 646 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.