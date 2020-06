Espanha regista nove mortes e 99 novos casos nas últimas 24 horas

A pandemia em Espanha © Kiko Huesca/EPA

Espanha registou nove mortes nas últimas 24 horas com a Covid-19, o triplo de segunda-feira, e 99 novos casos de pessoas infetadas, também mais do que no dia anterior, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde espanhol.

Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 28.355 o número total de óbitos com a pandemia, mais nove do que segunda-feira, havendo 20 óbitos notificados na última semana, dos quais oito na comunidade autónoma de Madrid, a mais atingida pela pandemia.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 249.271, dos quais 99 diagnosticados nas últimas 24 horas, um aumento em relação aos 84 de segunda-feira.

A comunidade autónoma de Madrid é a região com mais novos casos (29), seguida da Catalunha (26) e de Aragão (10).

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.183 pessoas com a Covid-19, tendo dado entrada na última semana 153.

Espanha e Portugal vão reabrir as suas fronteiras às 00h00 de quarta-feira (23h00 de terça-feira em Lisboa) três meses e meio depois de, em 17 de março, as terem fechado para lutar contra a pandemia.

Os dois países quiseram dar especial relevância a este regresso à normalidade transfronteiriça, tendo organizado uma cerimónia oficial ao mais alto nível em Badajoz e Elvas, na manhã de quarta-feira, presidida pelos chefes de Estado dos dois países, Marcelo Rebelo de Sousa e rei Felipe VI, em que também participam os chefes de Governo, António Costa e Pedro Sánchez.

Espanha foi um dos países mais atingidos pela pandemia, enquanto Portugal, um dos Estados menos atingidos, era apontado como um exemplo a seguir que, no entanto, viu nas últimas semanas os novos casos subirem.

Os Estados-membros da União Europeia decidiram reabrir as fronteiras externas também a partir de quarta-feira a 15 países cuja situação epidemiológica da Covid-19 consideram satisfatória.

A lista de países terceiros aos quais será permitido retomar viagens "não indispensáveis" para a Europa, integra Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e China, mas neste último caso sujeito a confirmação de reciprocidade, ou seja, quando o país asiático reabrir as suas fronteiras à UE.

Tal como era previsível, atendendo à situação epidemiológica atual, não receberam ainda 'luz verde' para retomar as ligações à Europa países como Estados Unidos, Rússia e Índia e Brasil, permanecendo também de fora da lista todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 505.500 mortos e infetou mais de 10,32 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (126.141) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,59 milhões).

Seguem-se o Brasil (58.314 mortes, mais de 1,36 milhões de casos), Reino Unido (43.575 mortos, quase 312 mil casos), a Itália (34.744 mortos e mais de 240 mil casos), a França (29.813 mortos, mais de 200 mil casos) e a Espanha (28.355 mortos, mais de 249 mil casos).