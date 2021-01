Espanha retoma na segunda-feira todas as ligações de comboios de alta velocidade

© EPA

Espanha, atingida por um forte nevão que paralisou transportes, estima restabelecer na segunda-feira todas as ligações de comboios de alta velocidade e reabrir gradualmente o aeroporto de Madrid, de onde já partem aviões, foi hoje anunciado.

O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, que indicou que o restabelecimento de todas as ligações ferroviárias de alta velocidade - de médio e longo curso - está previsto para as 12:00 de segunda-feira.

Em conferência de imprensa, José Luis Ábalos disse que os trabalhos de manutenção das linhas férreas se centram em 160 quilómetros de trilhos especialmente afetados pela neve na província de Saragoça.

Hoje circularam menos 15 comboios de alta velocidade face ao que estava previsto.

Na rede ferroviária convencional, a prioridade será reativar as linhas que servem os arredores de grandes cidades como Madrid e o transporte de mercadorias.

O aeroporto de Madrid, que reativou esta tarde duas pistas para saídas, será reaberto gradualmente, não tendo sido avançada uma previsão para o restabelecimento do seu normal funcionamento.

O ministro dos Transportes espanhol adiantou, no entanto, que todas as companhias aéreas que operam no aeroporto foram avisadas para reorganizarem os seus voos.