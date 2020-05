Espanha sem escola para os mais novos até setembro

© Reprodução capa do jornal El País

Num desenho muito bonito, muito bem pintado, a revista britânica The Week mistura gente num parque que, pelas roupas, deve ser do final do século dezanove ou primeiras décadas do século vinte, mas ao centro há um polícia equipado com tudo quanto é modernidade em matéria de comunicações... um polícia fora de época? Não parece ser essa a ideia... o título é uma pergunta: "o que é permitido?" e depois... "a confusa resposta do primeiro ministro"... o polícia, que está a coçar a cabeça, nem sabe o que fazer à vida dele...

O Daily Mirror fez contas e diz que 19 milhões de britânicos já tiveram o vírus e recuperaram...

No Daily Mail, há um apelo: deixem os nossos professores serem heróis... pessoal magnífico em todo o país desespera por poder ajudar milhões de crianças a voltar às salas de aulas, mas militantes sindicalistas colocam-se no caminho para os impedir... A eles, o Mail implora... com referência ao tal título "deixem os nossos professores serem heróis"...

No Guardian há uma investigação que revela caos num armazém privado de máscaras de proteção... Há também números, dados de fora hospitais e lares, 1 em cada 400 pessoas no reino unido está infetada...

Outro número na capa do italiano Corriere Della Sera: um número simples para uma distância que pode não o ser: dois! Dois metros, a nova distância. E lá aparece a fita métrica ao lado da chávena de café...

No francês Le Parisien "Porque os franceses se interessam por ele?" Ele é o chefe do governo Édouard Phillippe... De Paris ao Havre, passando por Les Mureaux, as opiniões sobre o primeiro-ministro são diversas e por vezes afiadas mas o personagem suscita interesse e a seriedade inspira confiança...

No La Tribune, o Air B"n"B , constrangido a reinventar-se face à crise...a pandemia provocou-lhe uma crise de identidade. A empresa da Califórnia, que demitiu 25% dos funcionários, pode sair profundamente transformada da crise.

Na revista Marianne, sobre o Estado, a administração, políticos, chefes, intermediários... perante todos... um canivete suíço e a frase... os franceses conseguem sem eles.

No Fígaro, os alemães não querem pagara dívida da Europa... Em editorial, a lei dos virtuosos: é necessária uma arbitragem da qual depende a sobrevivência da União Europeia...

No Nova Alemanha, a leitura é diferente... Roma pulveriza dinheiro... 55 mil milhões de ajuda.

No espanhol El Economista, há uma denúncia: toda a Europa propõe incentivos para o turismo menos a Espanha... A França dedica à recuperação do turismo um programa de 18 mil milhões e a Itália cinco mil milhões... é preciso dizer à rapaziada do El Economista que França e Itália não é toda a Europa... mas ao ler a notícia toda, falam nos "principais países da Europa"... há também a quarentena que Pedro Sánchez decidiu impor a quem chega a Espanha... 14 dias... a França respondeu na mesma moeda...

Noutro económico, o Cinco Dias, "Nissan planeia o fecho"... planeia a transferência da fábrica da zona franca de Barcelona para França. Em risco, três mil empregos diretos e vinte mil indiretos.

No El País, "crianças dos zero aos seis, sem escola até setembro"... parece que em Espanha não pega o simbolismo do 1 de junho dia mundial da criança... as autonomias, exceto Euskadi, País Basco (mas aparece Euskadi escrito na primeira do El País, algo raro noutros tempos)... mas exceto o País basco as autonomias consideram inviável reabrir as escolas com segurança.

No catalão La Vanguardia, "Autonomias recusam abrir escolas dos zero aos seis anos"... na China em Wuhan, está na foto da capa do Vanguardia, em Wuhan, para evitar uma segunda vaga, começaram a ser feitos testes na via pública... os onze milhões de habitantes da cidade vão ser testados.

No China Daily, o presidente Xi apela à vigilância para combater o vírus...

No Jerusalem Post, em Israel, uma rebelião no Likhud, o partido conservador de direita do primeiro ministro Benjamin Netanyahu, uma rebelião no Likhud atrasa a tomada de posse do governo... era para ter acontecido ontem à noite... diz este jornal que Netanyahu e Gantz vão esperar "um bocado" antes da anexação dos territórios da Cisjordânia...~

No USA Today, sobre a cadeia alimentar nos Estados Unidos, escreve-se em manchete: "um desastre no campo"... os fruticultores dizem que a disrupção provocada pela pandemia está a prejudicar as colheitas que se vão estragando...

No australiano Courier Mail, Empregos Kaboom...

Já o Daily Telegraph da Austrália escreve "graças a deus que é sexta-feira"... o dia em que os australianos em grupos de dez no máximo, podem largar o sofá e voltar a restaurantes e bares.