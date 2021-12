Espanha sem estratégia nacional para travar pandemia crescente

Os bares e as discotecas estão fechados na Catalunha © Enric Fontcuberta/EPA

Por Joana Rei, correspondente da TSF em Espanha 31 Dezembro, 2021 • 07:33

Espanha chega ao último dia do ano com mais de 161.600 infetados em 24 horas e uma incidência de 1.775 casos por 100.000 habitantes. Com os números a crescer e o fim do ano à porta, não há uma estratégia a nível nacional e as medidas de prevenção variam em cada comunidade.

A Catalunha é a região com mais restrições. Os bares e as discotecas estão fechados, os restaurantes têm lotação máxima de 50% e há recolher obrigatório entre a 1h e as 6 da manhã.

No polo oposto está Madrid. Os bares, as discotecas e os restaurantes podem abrir sem limite horário ou de lotação. A Porta do Sol volta a abrir-se ao público para receber as 12 badaladas, ainda que com uma lotação máxima de 7.000 pessoas. E a corrida de São Silvestre também se vai realizar em condições normais.

No resto do país, as medidas oscilam entre estes dois polos. As Asturias e Cantabria, por exemplo, também fecharam bares e discotecas, enquanto que a Andaluzia, Castilla La Mancha e Castilla y León decidiram não aplicar qualquer restrição. A Galiza e as Canárias impuseram o recolher obrigatório a partir das 2h da manhã. No País Basco, tanto os restaurantes como as discotecas têm de fechar à 1h da manhã e a lotação máxima é de 60%.

Com a variante ómicron a propagar-se a um ritmo frenético, o Governo decidiu reduzir a quarentena das pessoas assintomáticas para sete dias, voltou a impor o uso da máscara na rua e aposta na aceleração da vacinação de reforço como forma de conter a pandemia.

