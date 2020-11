Espanha soma mais 55.019 contágios e 379 mortes desde sexta-feira

© AFP

O Ministério da Saúde espanhol notificou 55.019 novos casos de covid-19 desde sexta-feira, 4.334 dos quais nas últimas 24 horas.

Quanto a óbitos, as autoridades espanholas reportaram 379 mortes desde sexta-feira, elevando os totais acumulados para 1.240.697 infeções e 36.257 óbitos.

Segundo os dados oficiais, nos últimos sete dias foram contabilizadas 777 mortes.

As comunidades espanholas mais atingidas -- a Catalunha, por motivos técnicos, não atualizou os dados -, o País Basco foi o mais afetado com novos contactos nas últimas 24 horas, com 790, à frente da Aragão (692), Galiza (529), Navarra (525), Estremadura (371), Andaluzia (342) e Madrid (317).

Em relação à taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias por cada 100.000 habitantes, a média nacional subiu dos 485,2 pontos, na sexta-feira, para os 521,07 de hoje.

A ocupação hospitalar subiu hoje para 15,51%, contra os 14,7 de sexta-feira) e a pressão nas unidades de cuidados intensivos de 26,5% para 27,97%

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.