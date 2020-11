Espanha tem 12.289 novos casos e 337 mortes pela Covid-19

© Alberto Estevez/EPA

A Espanha registou 12.289 novos casos de Covid-19, elevando para 1.617.355 o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 337 mortes, desde quarta-feira, atribuídas à Covid-19, passando o total de mortes para 44.374.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo de 325 casos diagnosticados (menos 16 do que no dia anterior) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (559), Astúrias (533) e País Basco (513).

O epidemiologista chefe do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simon, sublinhou que "a evolução está a ser favorável", mas o país continua "muito acima de uma situação segura", definindo como "objetivo" atingir um nível de incidência acumulada inferior a 50 pessoas.

Fernando Simon realçou que a tendência de descida dos contágios se reflete também na ocupação das camas nos hospitais e alertou que estes "continuam a ser pressionados".

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.388 pessoas, das quais 252 na Catalunha, 209 na Andaluzia e 173 em Madrid.

Em todo o país há 15.316 pessoas hospitalizadas com a Covid-19, o que corresponde a 12,30% das camas, das quais 2.815 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 28,64% das camas desse serviço, números que estão a decrescer há várias semanas.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4.209 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (57.031 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), seguindo-se Itália (52.850 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), França (50.618 mortos, mais de 2,1 milhões de casos) e Espanha (44.374 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).