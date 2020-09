Espanha tem mais de 8.000 novos casos e 58 óbitos registados

Madrid é a região com maior número de novos casos confirmados © AFO

Espanha contabilizou 8.115 novos casos de Covid-19 dos quais 2.731 diagnosticados nas últimas 24 horas, o que eleva para 470.973 o número de infetados desde o início da pandemia, segundo números divulgados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde espanhol.



O país tem mais 58 mortes com a doença notificadas nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 29.152.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com maior número de novas infeções, 2.121 nos números contabilizados hoje, cerca de um quarto do total nacional, das quais 698 diagnosticadas nas últimas 24 horas.



Deram entrada com a doença nos hospitais 888 pessoas num dia, dos quais 247 em Madrid, 122 na Andaluzia e 103 na Catalunha.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.501 mortos, mais de 335 mil casos), seguindo-se Itália (35.483 mortos, mais de 269 mil casos), França (30.635 mortos, mais de 281 mil casos) e Espanha (29.152 mortos, mais de 470 mil casos).



