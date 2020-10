Espanha tem perto de 1 milhão de pessoas infetadas

© Reprodução parcial da capa do jornal Voz da Galiza

Por Ricardo Alexandre 20 Outubro, 2020 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Espanha perto do milhão de casos de Covid, escreve em manchete o Voz da Galiza e também o El País que revela que Navarra é a primeira comunidade autónoma a fechar todo o perímetro... A foto de caia mostra três homens de mãos dadas e bravos levantaria, o que aparece ao centro é Luís Arce... presidente eleito; na legenda da foto, escreve-se: "partido de Evo Morales recupera o poder na Bolívia".

No ABC, "recolher obrigatório sobrevoa Espanha"... Madrid e Barcelona ponderam aplicação do modelo francês, Navarra encerra todo o perímetro da comunidade, ao reconhecer que medidas parciais fracassaram.

O La Razon antecipa a votação de amanhã e diz que o PP de Pablo Casado e que votará "não" na moção de censura apresentada pelo Vox de Santiago Abascal ao governo PSOE de Pedro Sánchez e Podemos de Pablo Iglésias...

O El Correo do Pais Basco diz que Eusksdi "pisa as linhas vermelhas da pandemia mas descarta por agora os confinamentos".

No Granada Hoy escreve-se que os doentes com coronavírus ocupam já 82%...82% das camas hospitalares disponíveis na cidade.

No Daily Mail o futuro rei atual príncipe William diz que o impacto da Covid na saúde mental é uma "catástrofe"...

O Le Temps da Suíça pergunta em manchete: "como lutar contra o ódio nas redes sociais"?

Emmanuel Macron aparece na capa do Fígaro, vê-se que é o presidente apesar da máscara... o título diz: governo quer endurecer a resposta ao islamismo. Presidente não pode ficar-se pelas palavras e esperam-se atos do governo. O editorial do jornal fala em "rearmamento" face ao extremismo islâmico.

O mesmo protagonista na capa do Libération, aqui sem máscara e o título: "Terrorismo, a hora da resposta"...

No Le Monde: Islamismo: Macron promete atos concretos...no conselho de defesa domingo à noite, o chefe de estado avisou os terroristas: "o medo vai mudar de campo". Na primeira do Le Monde há uma entrevista com o Secretário-Geral da ONU... Guterres afirma que "a crise no Sahel é uma ameaça para todos"... a referência na capa aparece ao lado de uma caixa sobre as eleições americanas em que se escreve que a chegada de muitos californianos aos estados do Oeste está a transformar a demografia eleitoral da América a favor dos democratas; noutro texto, " a análise dos dados pessoais dos eleitores está ancorada na vida política americana".

Ao lermos o Jornal de Angola ficamos a saber que as "autoridades estão preocupadas com a violação das regras sanitárias"... as praias continuam interditas e os ajuntamentos na via pública limitados a um máximo de dez pessoas.