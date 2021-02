Espanha ultrapassa os três milhões de casos

Hospital de Madrid © Oscar del Pozo/AFP

A Espanha registou esta terça-feira 16.402 casos de Covid-19, elevando para 3.005.487 o total de infetados até agora no país, que tem cerca de 47 milhões de habitantes, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 766 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 63.061.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer há quase duas semanas, tendo passado de segunda-feira para hoje de 667 para 630 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (965), Castela e Leão (871), La Rioja (853), Madrid (760) e Andaluzia (731).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 2.218 pessoas com a doença (1.676 na segunda-feira), das quais 440 na Andaluzia, 368 em Madrid, 312 na Catalunha e 277 na Comunidade Valenciana.

Por outro lado, baixou para 26.101 o número de pessoas hospitalizadas com a Covid-19 (27.739 na segunda-feira), o que corresponde a 20% das camas, das quais 4.594 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.732 na segunda-feira), 42% das camas desse serviço.

O Governo espanhol prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal, devido à pandemia de Covid-19, até 01 de março, de acordo com uma resolução publicada hoje no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Segundo o Ministério do Interior espanhol (Administração Interna) apenas podem atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou perante questões essenciais.

Estas medidas foram tomadas em coordenação com o Governo português, que em 28 de janeiro último decidiu limitar as deslocações para fora do território continental, por qualquer meio de transporte, e repor o controlo nas fronteiras terrestres.

O Governo espanhol também anunciou esta terça-feira que as restrições em vigor para os voos provenientes do Brasil, Reino Unido e África do Sul vão ser prolongadas até 02 de março, devido aos receios com as variantes da Covid-19 detetadas nestes países.

Assim como outros países, a Espanha tinha suspendido a chegada de passageiros do Reino Unido no final de dezembro, exceto para os espanhóis ou residentes em Espanha, devido à propagação da variante, mais contagiosa, detetada no Reino Unido.

No início de fevereiro, Madrid anunciou também restrições às chegadas do Brasil e da África do Sul, mais uma vez devido a preocupações relacionadas com as variantes do novo coronavírus detetadas nestes países.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

