Espanha vai aumentar salário mínimo em 8% para 1080 euros

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol © Pierre-Philippe Marcou/AFP (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 31 Janeiro, 2023 • 16:24

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta terça-feira que o governo chegou a acordo com os sindicatos para aumentar o salário mínimo nacional em 8%, para os 1080 euros mensais. O acordo vai beneficiar cerca de dois milhões de trabalhadores em Espanha.

De acordo com o que o líder do executivo disse no Senado espanhol, o acordo foi alcançado esta terça-feira entre os representantes do Ministério do Trabalho e dos sindicatos, apesar da rejeição da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), que representa os patrões.

Com este aumento, o executivo aproxima-se do objetivo de subir o salário mínimo para 60% do salário médio espanhol.

A ministra espanhola do Trabalho, Yolanda Díaz, pressionou durante as últimas semanas para que esta subida acontecesse, de acordo com o El País, de forma a mitigar os aumentos dos preços causados pela inflação.

O governo espanhol também já tinha aumentado as pensões em 8,5% e melhorado os salários dos funcionários públicos em 2,5%, mais um ponto adicional em função de objetivos alcançados este ano.

A média dos aumentos salariais no setor privado em Espanha ronda os 2,8%, ainda que haja empresas que chegaram aos números da inflação.