Portugal incluído. Espanha exige teste negativo a quem vai entrar no país

Espanha vai exigir o teste PCR à Covid-19 a todos os que cheguem de países de risco já a partir de 23 de novembro. A medida foi anunciada pelo ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, que também já comunicou a decisão às comunidades autónomas no Conselho Interterritorial de Saúde Externa, adianta o El Mundo.

A medida já era pedida pelo setor do turismo e pelas companhias aéreas há alguns meses e tem estado em prática nas Ilhas Canárias, um dos poucos territórios espanhóis que não está inserido na zona vermelha do mapa de risco de viagens da União Europeia.

O mapa elaborado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças é a matriz utilizada para definir se um país é, ou não, considerado de risco - neste momento, Portugal está incluído na lista de países de risco.

Até aqui, e à semelhança do que acontece em Portugal Continental, os turistas que chegassem a Espanha tinham apenas de preencher um formulário no qual indicam os dados de contacto (morada, voo e número do lugar) e de assinar uma declaração na qual garantem não ter quaisquer sintomas ou ter estado em contacto com pessoas infetadas nas duas semanas anteriores ao voo.

As agência de viagens, companhias aéreas ou de navegação e os operadores turísticos estão obrigados a informar os passageiros da obrigação de terem um teste negativo para poderem viajar.

A exigência de testes PCR já é também praticada por países como Itália ou Grécia. No caso espanhol, os testes vão ser realizados no país de origem dos viajantes.

