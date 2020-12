Espanha vai manter registo de pessoas que rejeitaram ser vacinadas

Vacina contra a Covid-19 © JuanJo Martin/EPA

Espanha vai manter um registo das pessoas que não querem ser vacinadas e a informação será partilhada com parceiros europeus. Em entrevista à televisão "La Sexta", o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, garantiu que a vacina é facultativa mas sublinhou que quem recusar tomá-la fará parte de um registo específico.

"Vamos manter um registo, que também vamos partilhar com outros parceiros europeus, daquelas pessoas a quem foram oferecidas as vacinas e que simplesmente as rejeitaram, como acontece com outros tratamentos indicados para outros tipos de patologias", informou o ministro espanhol. "Assim, fica registado quem, no uso da sua liberdade, rejeita a vacina, seja qual for o motivo."

Salvador Illa assegurou, ainda assim, que este "não é um documento a ser tornado público" e que "tudo será feito com o maior respeito pela proteção de dados".

Apesar destas garantias, o documento será partilhado com parceiros europeus. O presidente da câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que é também porta-voz do Partido Popular, acusa, por isso, o Governo socialista de falta de transparência em relação às vacinas, levando muitas pessoas a não quererem ser vacinadas.

Um inquérito recente realizado no país revela que 28% dos cidadãos espanhóis são contra a vacinação imediata.

De acordo com os últimos dados disponíveis, Espanha regista já 1.879.413 pessoas infetadas pelo coronavírus, que resultaram em 50.122 mortes.

