Espanha vira à direita. Primeiras projeções dão a vitória ao Partido Popular

O PP arrasa na capital espanhola e consegue maioria absoluta no governo da Comunidade de Madrid

O Partido Popular será, ao que tudo indica, o grande vencedor das eleições municipais e regionais em Espanha. Ainda sem resultados definitivos, as primeiras projeções indicam que os espanhóis deram a maioria dos votos ao partido conservador.

O PP arrasa na capital espanhola e consegue maioria absoluta no governo da Comunidade de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, como se esperava, mantém o governo da região, consegue mais de 70 deputados e pode formar governo sem necessidade de recorrer ao Vox. A Câmara Municipal madrilena também será governada pelo PP, com uma maioria absoluta inesperada de José Luis Martínez-Almeida, que não esperava uma vitória tão expressiva.

Além da capital, o PP consegue arrebatar também alguns governos chave à esquerda. Um deles é o da Comunidade Valenciana, governada pelo socialista Ximo Puig desde 2015, que voltaria agora às mãos do PP. O mesmo acontece em Aragão e, em Castilha La Mancha, as sondagens à boca das urnas indicam um resultado muito renhido e a possibilidade de um governo à direita, formado por PP e Vox.

No que diz respeito às Câmaras Municipais, a principal perda para o PSOE seria a Câmara de Sevilha. Em Barcelona, onde a vitória do socialista Jaume Collboni parecia certa, Ada Colau resiste e poderia manter a maioria de votos.

Outro dado importante é a subida do partido de extrema direita, Vox, que se consolida e entra em quase todos os parlamentos.

Um olho nas legislativas

Se se confirmarem as projeções, são resultados importantes para o Partido Popular que, depois de sete anos consecutivos de derrotas nas sucessivas eleições, ganha novo fôlego para as legislativas no final do ano.

Ao longo da campanha eleitoral. Alberto Nuñez Feijóo, líder dos populares, fez destas votações um referendo a Pedro Sánchez e é de esperar que siga a mesma estratégia nos próximos meses.