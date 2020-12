Especialistas recomendam aprovação da vacina da Pfizer nos EUA

© EPA

Por Guilherme de Sousa 10 Dezembro, 2020 • 23:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um painel de especialistas recomendou formalmente agência norte-americana do medicamento que autorizasse a vacina da Pfizer contra a Covid-19. A informação foi confirmada pelo Governo.

O New York Times explica que esta é uma etapa decisiva no processo de aprovação. O jornal acrescenta ainda que este painel é consultivo e é composto por especialistas independentes e médicos de doenças infecciosas. O regulador deverá em breve tomar uma decisão.

O New York Times escreve que a vacinação pode começar já na próxima semana nos EUA, o país mais atingido pela pandemia. A segunda fase da pandemia tem sido mais grave do que a primeira. Nos últimos dias, as autoridades de saúde têm registado mais de 3000 óbitos diários.