"Especialmente fascinante." Frase mais antiga de sempre encontrada num pente de piolhos

Foi descoberta aquela que se pensa ser a frase mais antiga do mundo, escrita no alfabeto mais antigo, num pente de marfim: "Que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba." Desenterrado em Laquis, a segunda cidade mais importante do reino de Judá, localizada a 40 quilómetros a sudoeste de Jerusalém, o pente sugere que os humanos já sofriam com os piolhos há milhares de anos e mesmo as pessoas mais ricas não escapavam ao problema.

"A inscrição é muito humana", afirmou o professor Yosef Garfinkel, um arqueólogo da Universidade Hebraica de Jerusalém e que ajudou nas escavações em Laquis, citado pelo jornal The Guardian. "Com o pente temos o desejo de destruir os piolhos no cabelo e na barba. Hoje em dia temos os sprays, remédios e venenos modernos. Antigamente eles não tinham isso."

O jornal britânico conta que o pente, que mede 3,5 cm por 2,5 cm, foi descoberto no local, em 2017, mas as gravuras na superfície só foram encontradas em dezembro do ano passado. A análise das marcações confirmou agora que a escrita era de origem cananeia, o alfabeto mais antigo, inventado há cerca de 3800 anos.

Os investigadores não conseguiram identificar a idade do pente, mas acreditam que tenha sido feito por volta de 1700 a.C. Aquilo que resta do pente mostra que o objeto já teve, de um dos lados, seis dentes amplamente espaçados para remover emaranhados de cabelo, e do outro lado, 14 dentes para remover piolhos.

As análises ao microscópio permitiram ainda descobrir meio milímetro de piolhos, algo que ajudou os cientistas a perceber para que servia o pente.

Os pentes antigos eram feitos de madeira, osso e marfim, sendo este último considerado um material caro, que apenas pertencia aos mais ricos.

Segundo o The Guardian, os primeiros sistemas de escrita do mundo tiveram origem na Mesopotâmia e no Egito, por volta de 3200 a.C, e baseavam-se em centenas de sinais diferentes para representar palavras ou sílabas.

Já o alfabeto mais antigo foi inventado por volta de 1800 a.C por pessoas de língua semítica, que estavam familiarizadas com o sistema de escrita egípcia. Conhecido como cananeu ou alfabeto primitivo, este sistema foi usado durante centenas de anos, particularmente no Levante, e foi padronizado pelos fenícios no Líbano antigo. Mais tarde, tornou-se a base do grego antigo, do latim e da maioria das línguas modernas na Europa atual.

"O fato de esta inscrição ser sobre a vida comum é especialmente fascinante", disse Christopher Rollston, professor de línguas semíticas do noroeste da Universidade George Washington, nos EUA. "Ao longo da história humana, os piolhos têm sido um problema perene. E esta inscrição revela muito bem que mesmo os ricos dos tempos antigos não estavam isentos de tais problemas. Esperamos que este pente tenha sido útil para fazer o que ele diz que deveria fazer: erradicar alguns desses insetos irritantes."