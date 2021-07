Espécie em vias de extinção: humanos

© Reprodução parcial da capa da revista L'Express

A manchete da revista semanal L"Express é sobre uma espécie em vias de extinção: os humanos. Um planeta ameaçado pelo declínio demográfico... os desafios de um mundo que vai ter falta de jovens. Preocupa-se o o demógrafo Gilles Pison: "menos trabalhadores jovens significa menos dinamismo económico e criatividade para inventar soluções tecnológicas que salvem o planeta. Do ponto de vista económico, a América, a Europa e o Leste Asiático fariam bem em apelar aos migrantes para compensar o declínio da sua força de trabalho. Mas essa perspetiva, que causa tensões sociais, alimenta o discurso populista. O dilema é simples: um declínio demográfico ao estilo japonês ou a escolha do multiculturalismo, cujo acompanhamento político ainda precisa ser inventado

49,6 graus... Canadá. Manchete no Libération com uma foto que mostra um sol escaldante a encher a primeira página... no texto sobre a vaga de intenso calor que afeta parte do Canadá e dos EUA lemos que "

De Portland a Vancouver via Seattle, nesta região do noroeste do Pacífico conhecida pelo clima temperado e húmido, o termómetro bateu todos os recordes de calor nos últimos dias, semeando morte, torpor e crescente ansiedade pelo futuro. Pelo terceiro dia consecutivo, a pequena aldeia de Lytton, na província canadiana da Colúmbia Britânica, bateu o recorde nacional de calor na terça-feira, com 49,6 ° Celsius.

Nunca, jamais... estas duas palavrinhas estão na manchete do El País... só lá faltou um "em tempo algum"... Sánchez fixa no congresso os limites ao diálogo sobre a Catalunha, garantindo: "Referendo, nunca, jamais"... o presidente do governo garante que atuaria com firmeza perante outro desafio à lei; os líderes da oposição Casado, Abascal e Arrimadas veem Sánchez humilhado perante o independentismo; o chefe do executivo desafia o líder do PP a apresentar uma moção de censura...

O La Rázon diz que a Mon­cloa e a ERC abrem uma vía «dis­cre­ta» pa­ra­le­la à me­sa de diálogo... e explica nestes termos: " Embora o neguem oficialmente, na versão oficiosa parece que o Presidente da Generalitat fará em privado, a Pedro Sánchez, as mesmas exigências inaceitáveis ​​que apresentou em público e que são as mesmas de sempre: autodeterminação e amnistia. No entanto, o pacto entre ambos é manter um canal de diálogo discreto e paralelo.

Em manchete, o diário catalão Vanguardia, trata de outro assunto: o ministério da saúde prepara vacinação para os menores de trinta anos para travar a onda de contágios...

O El Periódico explica em manchete: vacinas dos 16 aos 29. A Catalunha bateu ontem um recorde: 3500 casos num só dia, a maioria entre jovens.

Volto ao El País para dar conta de outra notícia que aparece na primeira página: O Reino Uni­do e a UE trocam ges­tos pa­ra ali­viar a ten­são do Bre­xit. O Reino Unido aceitou prorrogar por três meses para ajustar os controlos aduaneiros exigidos pela UE. E o novo regime de auxílio público do governo britânico às empresas satisfez a Comissão.

No Shangai Daily, "celebrando 100 anos de glória"... é o aniversário do centenário do Partido Comunista Chinês (PCC)... em maré festiva, o China Daily publicado em Hong Kong acrescenta os 24 anos do estabelecimento da região administrativa especial de Hong Kong.