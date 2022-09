Esperança média de vida nos Estados Unidos no valor mais baixo desde 1996

Senador Dan Sullivan, com um cartaz que apresenta a esperança média de vida nos Estados Unidos entre 1980 e 2014 © AFP

Por TSF 01 Setembro, 2022 • 15:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A esperança média de vida nos Estados Unidos da América atingiu um novo mínimo desde 1996 ao cair para 76,1 anos, com a pandemia de Covid-19 a ser a principal causa.

Os dados revelados pelo governo norte-americano mostram que a esperança média de vida ao nascimento é atualmente de 76,1 no país, uma queda de praticamente três anos em relação a 2019, quando o valor era de 79. De acordo com o Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos (CDC) o principal fator contribuinte para este cenário é o impacto da Covid-19.

Entre 2019 e 2021, a esperança média de vida caiu em 2,7 anos nos Estados Unidos para o valor mais baixo desde 1996, escreve a BBC. Segundo indicam os dados provisórios do CDC, a Covid-19 foi a responsável por 50% da queda registada entre 2020 e 2021 e por 74% da redução entre 2019 e 2020.

As lesões acidentais - um fator que inclui overdoses provocadas pelo consumo de substâncias ilícitas - contribuíram também para 15,9% da queda deste indicador, atingindo mesmo um valor recorde em 2021.

No que respeita às comunidades que compõem a população dos Estados Unidos, a esperança média de vida caiu, desde 2019, nos grupos de nativos americanos e do Alasca em 6,6 anos, um valor que é de mais do dobro do registado na população em geral.

As estatísticas do CDC mostram ainda diferenças na esperança de vida entre homens e mulheres. Nos homens o indicador caiu em cerca de um ano para 73,2 enquanto nas mulheres a esperança média de vida caiu dez meses para 79,1.

A esperança média de vida nos Estados Unidos está entre as mais baixas dos países desenvolvidos. De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Banco Mundial em Portugal, por exemplo, a esperança média de vida está nos 81 anos, assim como na Alemanha e no Reino Unido. Já a Austrália apresenta uma esperança média de vida mais alta, de 83 anos, enquanto a França e a Itália têm a mesma média, de 82.

Por outro lado, a Índia e a África do Sul têm das esperanças média de vida mais baixas em todo o mundo: a primeira apresenta um valor de 70 anos e a segunda de 64 anos.

No índice de países que ainda mostram uma média mais baixa estão: Chad, Lesotho, Nigéria e Serra Leoa com 55 e a República Centro Africana com 54, o país com o valor mais baixo do mundo.