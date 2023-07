Espião russo detido pelos serviços de segurança da Polónia

O ministro do Interior da Polónia, Mariusz Kaminski © Piotr Nowak/EPA

A Polónia deteve mais um membro de uma rede de espionagem russa, elevando para 15 o número total de pessoas detidas no âmbito de uma investigação, revelou esta segunda-feira o ministro do Interior do país, Mariusz Kaminski. Desde o início da guerra, a Polónia tornou-se num centro de abastecimento militar ocidental à Ucrânia e diz ter-se tornado um alvo importante de espiões russos, acusando Moscovo de tentar destabilizar o país.

"A Agência de Segurança Interna deteve mais um membro da rede de espionagem que trabalha para os serviços secretos russos. O suspeito vigiava as instalações militares e os portos marítimos. Era pago pelos russos", escreveu Mariusz Kaminski no Twitter.

Contactada pela Reuters, a embaixada russa em Varsóvia ainda não respondeu a um pedido de comentário a esta situação, enviado por e-mail. Já em junho tinha sido detido no país um jogador profissional russo de hóquei no gelo, também acusado de espionagem.

Antes, em março, a Polónia declarou ter desmantelado uma rede de espionagem russa e detido nove pessoas que, segundo a Polónia, estavam a preparar atos de sabotagem e a controlar as rotas ferroviárias para a Ucrânia. No mês seguinte, a o país anunciou a criação de uma zona de exclusão de 200 metros em torno do seu terminal de gás liquefeito em Swinoujscie, alegando preocupações com a espionagem russa.

