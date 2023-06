"Espírito guerreiro" e à vontade na floresta. Como conseguiram quatro crianças sobreviver 40 dias na selva

Por Carolina Rico 10 Junho, 2023 • 21:37 Partilhar este artigo Facebook

As quatro crianças colombianas resgatadas depois de terem passado 40 dias na floresta tropical da Amazónia estão "fora de perigo" e "felizes", revelaram este sábado familiares e fontes do governo colombiano.

Os quatro irmãos da comunidade indígena Uitoto - Lesly, com 13 anos; Soleiny, de nove anos; Tien Noriel, de cinco anos e Cristin, uma bebé de um ano (os dois mais novos passaram os dias de aniversário na floresta) - estão internados num hospital de Bogotá.

"Acabei de ver meus netos. Estão exaustos, mas sei que estão em boas mãos" disse aos jornalistas o avô dos quatro menores, Fidencio Valencia, citado pela agência AFP. "Estão felizes por ver a família e já recuperaram todos os sentidos."

"São crianças da selva", acrescentou, explicando que estão familiarizadas com a floresta, como todos os membros da comunidade indígena.

A avó, Fatima Valencia, diz que foi a neta mais velha que manteve os irmãos a salvo graças ao seu "espírito guerreiro", além da grande inteligência e força.

"Precisamos de reconhecer não apenas a coragem de Lesly, mas também sua liderança. Foi por causa dela que os três irmãos puderam sobreviver. Com seus cuidados, com o conhecimento da selva", destacou o ministro da Defesa da Colômbia, Iván Velásquez.

O ministro revelou que as crianças ainda não podem ingerir alimentos sólidos, mas estão em "processo de recuperação". "De acordo com os relatórios médicos, estão fora de perigo", acrescentou.

As crianças sobreviveram 40 dias na floresta amazónica depois de o pequeno avião onde viajavam com a mãe - um Cessna 206 - ter caído nas copas das árvores depois de uma falha no motor.

O avião foi encontrado no dia 8 de maio, assim como os corpos do piloto, da mãe das crianças e de um dirigente da comunidade indígena Uitoto, mas as crianças já tinham desaparecido quando as autoridades chegaram ao local.

A esperança de que os menores pudessem ser encontrados com vida manteve-se durante as buscas depois da descoberta de vários objetos na selva, como uma fralda, um biberão, um abrigo improvisado feito de paus e ramos e fruta parcialmente comida.

As crianças foram encontradas desidratadas, mas sem ferimentos graves. Isto numa região habitada por jaguares, cobras venenosas e outros animais selvagens e onde cai com frequência chuva torrencial.

Estiveram envolvidos nas buscas mais de 160 militares com cães pisteiros, assim como 70 membros da comunidade indígena, cobrindo uma área superior a 2600 quilómetros.

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, destacou no Twitter que as quatro crianças são um "exemplo de sobrevivência" cuja saga "ficará para a história".