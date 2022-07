"Esqueci-me de beber e comer." Guitarrista Carlos Santana desmaia em palco

Carlos Santana © Allen Berezovsky/Getty Images via AFP

O guitarrista norte-americano Carlos Santana desmaiou, esta terça-feira à noite, no palco, durante um concerto no Michigan, nos EUA. Foi prontamente assistido e transportado para o hospital para ser observado, segundo a BBC.

Durante um espetáculo no Pine Knob Music Theatre em Clarkston, no estado do Michigan, o artista de 74 anos perdeu momentaneamente os sentidos. Depois do susto inicial, o músico depressa deixou os fãs descansados ao levantar o polegar quando estava a ser socorrido.

Guitar legend Carlos Santana is recovering after he collapsed on stage during a concert Tuesday night in Clarkston, Michigan.⁠

⁠

The 74-year-old appeared to wave to the audience as he was wheeled away, eliciting cheers. https://t.co/qOTuDFRgQh pic.twitter.com/N2ns0vAs5L - CBS News (@CBSNews) July 6, 2022

Na página pessoal do Facebook, Carlos Santana, agradeceu "as orações" e confessou: "esqueci-me de beber e comer e, então, desmaiei e perdi os sentidos".

O manager de Santana, Michael Vrionis, confirmou que o músico está bem, mas o espetáculo programado para a noite desta quinta-feira, na Pensilvânia, foi cancelado.

O guitarrista está a visitar vários pontos da América do Norte para apresentar a Miraculous Supernatural Tour, de apoio ao seu 25.º álbum.