Esqueleto de dinossauro com 76 milhões de anos vai a leilão em Nova Iorque. Veja as imagens

O esqueleto do Gorgosaurus, um parente do Tironaussauro Rex, que vagueou pela Terra há 76 milhões de anos, vai ser leiloado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Sotheby's New York, galeria de licitações que vai realizar este leilão, sublinhou que a estrutura fossilizada vai ser o destaque do leilão de história natural que decorre no dia 28 de julho.

No vídeo publicado na conta de Twitter da Sotheby's é possível ver o time-lapse do dinossauro a ser montado na galeria, que pode ser visitado a partir de dia 21 pelo público antes da licitação.

O dinossauro Gorgosaurus foi um carnívoro que viveu onde é hoje o sudoeste dos Estados Unidos da América e do Canadá durante o fim do período Cretácico. O Gorgosaurus surgiu dez milhões de anos antes do seu parente Tiranossauro Rex.

O exemplar foi encontrado em 2018 na formação geológica de origem fóssil do rio Judith, perto de Montana, e mede três metros de altura e 6,7 de comprimento.

Todos os outros esqueletos existentes do dinossauro Gorgosaurus estão guardados em coleções de museus, sendo este em específico o único que está disponível para propriedade privada.

"Na minha carreira tive o privilégio de manusear e vender muitos objetos únicos, mas poucos têm a capacidade de inspirar sonhos como este inacreditável esqueleto", afirmou Cassandra Hatton, diretora do departamento de ciência e cultura popular da Sotheby's.

A leiloeira prevê que o valor de venda do esqueleto fossilizado atinja entre os cinco e os oito milhões de dólares (entre os 4,9 e 7,8 milhões de euros).