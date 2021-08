Joe Biden © EPA

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta sexta-feira que desde 14 de agosto já foram retiradas 13 mil pessoas do Afeganistão através de pontes aéreas coordenadas pelos EUA.

Numa comunicação ao país, líder da Casa Branca explicou que, só em 24 horas, viajaram nesses voos 5700 pessoas e garantiu que os EUA vão retirar todos os cidadãos norte-americanos e os afegãos que colaboravam com as forças no terreno.

"Esta é uma das maiores e mais difíceis pontes aéreas da história", referiu Biden, indicando que "qualquer norte-americano que quiser regressar a casa, será levado para casa".

"Esta evacuação é perigosa. Implica riscos para as nossas Forças Armadas e acontece em circunstâncias difíceis. Não posso prometer qual será o resultado final ou que será sem risco de perdas", avisou o Presidente dos EUA.

Perante os jornalistas e ao lado da vice-presidente, Kamala Harris, e do Secretário de Estado, Anthony Blinken, Joe Biden confirmou que as autoridades norte-americanas estão em contacto com os taliban.

Nas últimas horas, a situação tem sido caótica junto ao aeroporto de Cabul, com centenas de pessoas a tentar um lugar para deixar o país, depois de os taliban recuperarem o poder.

Vídeos divulgados pelas agências internacionais mostram mães desesperadas a entregarem os filhos bebés por cima de arame farpado. No local, a tensão tem sido evidente, com os insurgentes a lançarem rajadas de AK-47 para tentarem dispersar a multidão.