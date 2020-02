Estação de Paris evacuada devido a incêndio durante manifestação

© Julien Claus / AFP

A Gare de Lyon, estação de comboios em Paris, foi esta sexta-feira evacuada devido a um incêndio que deflagrou no local e consumiu sobretudo lixo e veículos que se encontravam no local.

Na mesma zona decorria, esta tarde, uma manifestação contra o concerto do artista congolês Fally Ipupa, em Bercy. A imprensa francesa explica que Ipupa é um dos alvos dos críticos do regime do Presidente Félix Tshisekedi, que o acusam de ser próximo do antigo presidente Joseph Kabila.

A polícia de Paris indica que foram registados incêndios nas imediações da estação, tendo as forças de segurança tentado "interromper a manifestação".

A Sociedade Nacional de Ferrovias Francesas (SNCF, na sigla francesa) confirmou que a parte subterrânea da principal estação ferroviária de Paris foi evacuada por precaução.

A polícia garante que não há feridos devido ao incidente e recomendou que a zona fosse evitada enquanto o incêndio é combatido.