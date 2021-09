Estado da União. Combate à pandemia e recuperação económica entre os destaques de Von der Leyen

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © Julien Warnand/EPA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen faz esta quarta-feira o discurso de balanço dos últimos 12 meses e apresenta as estratégias para o próximo ano. A pandemia é novamente um tema central do debate.

A Presidente vai defender o esforço levado a cabo pela União Europeia, para combater a Covid-19 e o impacto da pandemia. Os planos de vacinação na União Europeia, e a compra conjunta de vacinas farão parte dos argumentos a partir dos quais da presidente da Comissão, defenderá a ideia de que a estratégia europeia de combate ao coronavírus prospera.

Von der Leyen aproveitará o momento para apresentar a estrutura da futura autoridade de emergência sanitária, projetada para o início do próximo ano.

A nova estrutura fica responsável pelo "desenvolvimento, fabrico, compra, e distribuição equitativa de Vacinas, antibióticos, substâncias terapêuticas, diagnósticos e equipamentos médicos".

A chefe do executivo de Bruxelas apontará o papel do certificado da Covid-19 da União Europeia, para o aumento da mobilidade ainda durante o verão. E, deverá destacar a recuperação económica, que pode atingir os níveis anteriores à crise já no final deste ano, com as primeiras transferências do dinheiro da bazuca já a chegarem aos Estados.

Seguindo as prioridades da agenda da Comissão Europeia, a chamada transformação verde e digital merecerão referência da presidente, apelando à transição justa, com vista a alcançar as metas climáticas. Espera-se que Von der Leyen faça algum tipo de referência à reforma das regras orçamentais e controlo da dívida.

Afeganistão

Ainda durante o discurso, a presidente da Comissão deverá projetar o papel geopolítico de Bruxelas, depois da retirada da presença ocidental do território afegão.

Von der Leyen anunciou no final de agosto que o orçamento para a ajuda ao Afeganistão será multiplicado por quatro, até 200 milhões de euros.

No final de setembro, Bruxelas deverá apresentar um plano de acção de combate ao tráfico de pessoas. A estratégia passa também por conversar com os países vizinhos que já acolhem quase 2 milhões de refugiados afegãos, distribuídos entre o Paquistão (1,4 milhões) o irão, (780 mil), e o Tajiquistão (6000), segundo os dados de Bruxelas. A UE tem canalizado verbas para apoiar os refugiados nas comunidades de acolhimento. Já distribuiu "mais de 250 milhões de euros", e pretende "continuar com esse apoio".

Estado de Direito

Von der Leyen deverá abordar a temática do Estado de Direito na União Europeia, numa altura em que correm processos contra Polónia e Hungria por persistentemente se afastarem dos padrões europeus nesta matéria.

Numa entrevista ao jornal alemão Sueddeutsche Zeitung, em que aponta pistas sobre o discurso de hoje, a presidente da Comissão defende "trabalho adequado do ponto de vista jurídico, fazer cumprir a lei, mas permanecer sóbrios e sempre procurar o diálogo".

Bruxelas aguarda por uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, sobre eventuais multas a aplicar à polónia, depois do governo insistir em manter um polémico órgão disciplinar para juízes.