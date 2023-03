Estado de emergência declarado no Kuwait após incidente em campo petrolífero

Foram enviadas para o local equipas para determinar a origem da fuga © Badru Katumba/AFP (arquivo)

Um incidente num campo petrolífero no Kuwait levou, esta segunda-feira, à declaração de estado de emergência no oeste do país. A Kuwait Oil Company garantiu, no entanto, que não houve registo de nenhum ferido ou perturbação da produção.

"Não houve ferimentos em resultado da fuga e a produção não foi afetada", afirmou Qusai Al-Amer, porta-voz da empresa, que, citado pela AFP, acrescentou que não há também fumos tóxicos.

A fuga aconteceu "em terra, mas não numa área residencial", disse mais tarde à AFP.

Foram enviadas para o local equipas para determinar a origem da fuga e contê-la, afirmou Al-Amer, recusando-se a dar a localização exata do derrame. O jornal Al Rai, do Kuwait, divulgou um vídeo no Twitter que mostra um tubo a lançar grandes quantidades de petróleo em terra árida.

O Kuwait é um importante produtor de petróleo, com quase 90% das receitas governamentais a terem proveniência desse combustível fóssil. Principal membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o país está atualmente a produzir cerca de 2,7 milhões de barris por dia.

A Companhia Petrolífera do Kuwait já tinha reportado fugas de petróleo nos seus campos, em 2020 e 2016.