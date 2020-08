Estado de Vitória na Austrália em estado de calamidade. Governo impõe recolher obrigatório

© EPA

O Estado da Vitória na Austrália vai impor o recolhimento obrigatório entre as 20h00 e as 05h00. O aumento do número de casos de Covid-19 levou as autoridades a decretarem o estado de calamidade. Nas últimas 24 horas, foram identificados 671 novos casos. Por isso, o Governo implementou novas regras.

De acordo com a BBC, a população não pode viajar a mais de cinco quilómetros de casa, o exercício físico está condicionado a uma vez por dia e só uma pessoa de cada agregado familiar pode fazer compras dos bens essenciais de cada vez.

A partir de quarta-feira, o ensino passa a ser à distância e os restaurantes, cafés, bares e ginásios vão fechar à meia-noite.

Em Melbourne, a capital do Estado de Vitória, vai passar a haver um recolher obrigatório das 20h00 às 05h00.

As únicas razões para sair de casa durante estas horas vão ser o trabalho ou cuidados médicos.