Estado do Alabama volta a executar condenados à morte com injeção letal

A governadora do Estado do Alabama, Kay Ivey, estipulou na terça-feira um dia de julho para a primeira tentativa de aplicar uma injeção letal, depois de uma série de execuções que conheceram problemas.

O gabinete da governadora estabeleceu que a execução de James Barber vai ocorrer entre as zero horas de 20 de julho e as seis da manhã de 21 de julho. O intervalo de 30 horas foi definido para dar ao sistema prisional estadual mais tempo, depois de as duas mais recentes execuções terem sido canceladas por problemas com os tubos intravenosos.

Esta é a primeira injeção letal calendarizada no Estado depois de Ivey ter decidido em 2022 suspendê-las para fazer uma revisão aos procedimentos. A revisão resultou na eliminação do limite da meia-noite, o que dá ao Estado mais tempo para aplicar o tubo intravenoso e ao detido mais tempo para apelos de última hora.

Barber foi condenado à morte em 2001 por ter agredido até à morte uma mulher de 75 anos.

Os responsáveis prisionais do Alabama suspenderam em novembro a execução de Kenneth Eugene Smith mesmo antes da meia-noite, porque os membros da equipa da execução não conseguiram encontrar uma veia apropriada ao fim de uma hora de tentativas.

Em setembro, o Estado cancelou a execução de Alan Miller depois de múltiplas tentativas para aceder a uma veia do detido.