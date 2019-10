Estado Unidos divulgam imagens do ataque que vitimou líder do Daesh

Por Lusa 31 Outubro, 2019 • 07:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comando Central das Forças Armadas publicou vários vídeos com imagens da operação levada a cabo pelas forças especiais no último fim de semana e que culminou com a morte de Abu Bakr Al-Baghdadi.

Pub Pub

Em algumas das imagens aéreas era visível o complexo onde se encontrava o líder do Estado Islâmico (EI), no norte da Síria, e noutras viam-se explosões e pessoas a correr.

Pub Pub

O Comando Central do Estados Unidos confirmou que o líder EI foi sepultado no mar após a sua morte aquando da invasão do complexo.

O general Frank McKenzie disse aos jornalistas que Al-Baghdadi fez explodir um "colete suicida" e morreu antes de as tropas americanas o capturarem. McKenzie afirmou que a explosão provocada pelo líder do Estado Islâmico causou a morte de duas crianças e não três, como tinha sido anteriormente adiantando.

As forças dos Estados Unidos invadiram o complexo no noroeste da Síria no sábado. Não houve vítimas dos EUA.

Responsáveis pelo combate ao terrorismo nos Estados Unidos já fizeram saber que se espera a emergência de um novo líder do EI e advertiu para a continuidade do combate ao grupo extremista.

"A ideologia continua e isso é uma preocupação estratégica para nós", disse Russell Travers, diretor interino do Centro Nacional de Contraterrorismo, numa audiência no Congresso sobre ameaças globais.

Citado pela Associated Press (AP), Travers afirmou que o assassinato de Al-Baghdadi foi um acontecimento "significativo", mas lembra que o EI, que antes controlava uma grande parte do Iraque e da Síria, tem um vasto leque de figuras que poderão substituir Al-Baghdadi.