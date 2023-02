Estados Unidos abatem mais um objeto voador não identificado no norte do país

© Mandel Ngan/AFP

A Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA) abateu este domingo mais um objeto voador não identificado, o terceiro em três dias, desta vez no norte do país, por precaução e sem haver ameaça a nível terrestre.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou o abate do objeto "por precaução" e várias fontes militares, citadas por agências internacionais, garantiram que a ação deste objeto ainda por identificar não apresentava qualquer ameaça ao nível terrestre.

O objeto voador abatido é o terceiro em três dias, depois de outros dois terem sido estilhaçados no espaço aéreo da América do Norte, um sobre o Alasca, e outro no Canadá, a que se junta um outro, maior e alegadamente de origem chinesa.

Segundo escreveu o congressista Jack Bergman na rede social Twitter, citado pela agência Efe, a operação que redundou no abate do objeto aconteceu a grande altitude, por cima da zona dos Grandes Lagos, perto da fronteira com o Canadá, no norte dos EUA, e deu-se depois de o espaço aéreo nesta região ter sido fechado, e depois reaberto, hoje à tarde.

Este congressista do Partido Republicano (na oposição) agradeceu a "ação decidida" dos pilotos de combate, mas sublinhou que a população "merece muitas mais respostas" do que aquelas que têm tido até agora sobre estes episódios.

I"ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another "object" over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have. - Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023

Não são conhecidos mais detalhes sobre este objeto e há pouca informação sobre os últimos dois que foram derrubados na sexta-feira e no sábado, quando ainda se tentam recuperar os destroços, mas o líder democrata no Senado, Chuck Summer, disse que as autoridades acreditam que ambos são balões, mas mais pequenos que o alegado balão espião chinês intercetado na semana passada.

O facto de voarem a 12 mil metros de altitude representava um "perigo" para a aviação comercial, argumentou o senador.

O objeto abatido no sábado por cima da região de Yukon, no Canadá, foi descrito por duas fontes norte-americanas citadas pela agência Associated Press (AP) como bastante mais pequeno que o balão abatido em 04 de fevereiro, que tinha o tamanho de três autocarros, e o objeto abatido na sexta-feira nos céus do Alasca era mais cilíndrico, sendo descrito como uma espécie de aeronave.

De acordo com estes dois oficiais militares norte-americanos que falaram à AP sob anonimato, os dois mais recentes objetos voadores abatidos eram bem mais pequenos que o alegado balão espião chinês, eram também de aparência diferente e voavam a uma altitude mais baixa, não parecendo fazer parte dos aviões ou aeronaves chineses de vigilância que os EUA dizem que operavam em mais de 40 países pelo menos desde o tempo da presidência de Donald Trump, entre 2017 e 2021.

A deteção e abate destas aeronaves acontece no meio de uma crise diplomática entre Washington e Pequim, com os EUA a acusarem a China de desenvolver um programa de balões espiões que já sobrevoaram mais de 40 países em cinco continentes.

A China, por seu lado, diz que o balão derrubado pelos Estados Unidos era um aparelho meteorológico que se desviou do rumo original por razões de força maior.