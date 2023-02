Estados Unidos atingidos por forte tempestade de inverno com neve e vento

© Kamil Krzaczynski/AFP

Por Lusa 23 Fevereiro, 2023 • 06:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma forte tempestade de inverno atingiu os Estados Unidos esta quarta-feira e deve varrer o país de oeste para leste, resultando em nevões de grandes dimensões que dificultam as viagens em muitas regiões.

Da costa do Pacífico aos Grandes Lagos, grande parte do país foi atingida por nevões que chegaram até 60 centímetros de neve em alguns locais, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Como resultado, o tráfego aéreo foi amplamente interrompido e mais de cem mil pessoas ficaram sem eletricidade.

Além da parte norte do país, acostumada a fortes nevões, outras áreas mais inesperadas, incluindo zonas do sul da Califórnia, estão sujeitas a alerta de queda de neve.

Perto dos Grandes Lagos, no norte do país, caiu uma "tempestade de inverno histórica" que "provavelmente impossibilitará viagens" devido à queda de neve e ventos entre 55 e 70 quilómetros por hora, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

"Se precisar de viajar, leve uma lanterna extra, comida e água no seu veículo para emergências. A viagem deve ser limitada apenas a emergências. Se ficar preso, fique no seu veículo", aconselhou o NWS.

Às 22h00, mais de 1500 voos de ou para os Estados Unidos tinham sido cancelados, segundo o 'site' especializado Flightaware.

O aeroporto de Denver, no Colorado, foi particularmente afetado.

O tráfego rodoviário também estava dificultado, especialmente no Wyoming, onde as autoridades estimaram que "é provável que decorram encerramentos de vários dias em autoestradas e estradas secundárias" naquele Estado do noroeste.

Cerca de 150.000 residências ficaram sem eletricidade em todo o país, de acordo com o 'site' PowerOutage, principalmente na Califórnia, onde ventos fortes causaram a queda de árvores.

Um aviso para queda de neve excecional foi emitido para as montanhas ao redor de Los Angeles a partir da manhã de quinta-feira. A região pode ser afetada por nevões a partir dos 300 metros acima do nível do mar.

"Fria e perigosa", de acordo com os serviços locais do NWS, a tempestade de inverno deverá permanecer na região da Califórnia "a maior parte da semana".

"Também são esperados ventos fortes e potencialmente destrutivos", alertaram os meteorologistas.

Além das montanhas, algumas colinas também pode 'receber' neve.

"Quase todos na Califórnia vão poder ver neve (...) durante a semana, caso olhem na direção certa", resumiu o climatologista Daniel Swain, na rede social Twitter.

As temperaturas abaixo do normal no sul da Califórnia permanecem muito suportáveis, no entanto, ao contrário do centro e norte dos Estados Unidos, onde podem chegar aos 34 (graus celsius) negativos.

Por outro lado, o leste do país vive um episódio de calor acima do normal para a época do ano.

Ohio e o centro da costa Atlântica esperam temperaturas quatro graus acima da média.

"As temperaturas... serão mais parecidas com junho do que com fevereiro", sublinhou o NWS.