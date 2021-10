Estados Unidos expressam preocupação sobre endurecimento militar no Sudão

Primeiro-ministro sudanês, Abdalla Hamdok, com o emissário norte-americano para o Corno de África, Jeffrey Feltman © Ashraf Shazly/AFP (arquivo)

Os Estados Unidos expressaram "profunda inquietação" sobre a vaga de prisões de dirigentes civis levadas hoje a cabo pelas forças militares do Sudão.

Os anúncios sobre a tomada do poder pelos militares "vão contra a declaração constitucional (que determinou a transição do país" e as "aspirações democráticas do povo do Sudão", disse o emissário norte-americano para o Corno de África, Jeffrey Feltman.

As últimas informações dão conta da prisão do primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, que foi preso depois de se ter recusado a apoiar o "golpe de Estado", disse o Ministério da Informação do Sudão.

As detenções acontecem após semanas de tensão entre as autoridades de transição civil e militar.

O serviço de internet foi cortado em todo o país, enquanto manifestantes se concentravam nas ruas de Cartum para protestaram contra a vaga de prisões.

Estes acontecimentos ocorrem dois dias após uma fação sudanesa que pedia uma transferência de poder para o Governo civil ter advertido sobre a preparação de um golpe de Estado.

O Sudão tem estado numa transição precária marcada por divisões políticas e lutas pelo poder desde a expulsão do Presidente, Omar al-Bashir, em abril de 2019.