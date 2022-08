Estados Unidos mataram líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri

Ayman al-Zawahiri, à direita, ao lado de Osama Bin Ladan © By Hamid Mir (arquivo)

Os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, depois de uma operação antiterrorista "bem-sucedida" durante o fim de semana no Afeganistão, segundo a Casa Branca e os media norte-americanos.

Um alto funcionário do Governo norte-americano revelou aos jornalistas que decorreu no fim de semana uma "operação antiterrorista contra um grande alvo da Al-Qaeda" no Afeganistão.

"Durante o fim de semana, os Estados Unidos realizaram uma operação antiterrorista contra um importante alvo da Al-Qaeda no Afeganistão. A operação foi um sucesso e não houve vítimas civis", declarou o alto funcionário dos EUA, citado pela agência France-Presse.

Segundo os media norte-americanos, o alvo foi o líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.

De acordo com a BBC, um porta-voz dos Taliban confirmou que uma zona residencial de Cabul tinha sofrido um ataque de um drone norte-americano no domingo.

A Casa Branca ainda não confirmou a morte de al-Zawahiri, mas está prevista uma declaração de Joe Biden para as 00h30.

O Governo norte-americano atrasou a divulgação das informações até que a morte do líder da Al-Qaeda pudesse ser confirmada, segundo fonte que falou sob a condição de anonimato à agência Associated Press (AP).

Uma força do Exército norte-americano esteve no Afeganistão para apoiar o ataque e retirou-se depois, adiantou à AP um alto funcionário da inteligência dos EUA.

O até agora líder da Al-Qaeda tinha 71 anos e supervisionou os ataques do 11 de setembro de 2001 que vitimaram milhares de pessoas nos Estados Unidos da América.

O antigo líder da organização Terrorista, Osama Bin Laden, foi morto pelas forças norte-americanas em 2011, no Paquistão. O paradeiro de Ayman al-Zawahiri permaneceu incerto até agora.

Os EUA ofereciam uma recompensa superior a 25 milhões de dólares por informação que levasse diretamente à captura de al-Zawahiri.

O operação ocorre quase um ano depois da retirada caótica das forças norte-americanas do Afeganistão, que permitiu aos talibãs recuperarem o controlo do país, 20 anos depois.