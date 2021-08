Estados Unidos só vão permitir entrada no país de viajantes com vacinação completa

© Eva Marie Uzcategui / AFP

Os Estados Unidos preparam-se para exigir uma prova de vacinação completa a quem queira entrar no país, segundo fonte oficial da Casa Branca citada pela AFP.

Washington está a desenvolver "uma abordagem faseada que, com o passar do tempo, significará, com exceções limitadas, que os cidadãos estrangeiros que viajam para os Estados Unidos - de todos os países - precisam de estar totalmente vacinados", disse o funcionário citado, sem avançar com qualquer calendário.

De acordo com as regras atualmente em vigor, os não residentes nos EUA que tenham estado no espaço Schengen, Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, África do Sul ou Índia nos últimos 14 dias estão proibidos de entrar no país, mas a administração Biden tem sofrido várias pressões para aliviar as restrições, tanto de países aliados, como da indústria das viagens.