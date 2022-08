Estados Unidos suspendem 26 voos oriundos da China como retaliação

China suspendeu voos de companhias aéreas norte-americanas devido a casos de Covid-19 © Reuters

Os Estados Unidos suspenderam 26 voos para o país operados por companhias aéreas chinesas, depois de Pequim ter suspendido voos de companhias norte-americanas, devido à deteção de casos de Covid-19 a bordo, foi esta sexta-feira divulgado pelos media internacionais.

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos disse, na quinta-feira, que Pequim violou um acordo sobre viagens aéreas e tratou as companhias aéreas de forma injusta.

Os voos para a China estão sujeitos à política do "circuit breaker" ('interruptor', em português): quando são detetados cinco ou mais casos de Covid-19 a bordo, a ligação é suspensa por uma semana.

Caso sejam identificados dez ou mais casos, a ligação é suspensa por duas semanas.

Os reguladores norte-americanos suspenderam voos operados pelas companhias aéreas chinesas Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Xiamen Airlines, de acordo com o Departamento de Transportes.

A mesma fonte apontou que o número de voos suspensos é o mesmo que as ligações aéreas canceladas da United Airlines, American Airlines e Delta Air Lines, ao abrigo do sistema "circuit-breaker".

A China mantém uma estratégia de 'zero casos' de Covid-19, assumida como um triunfo político pelo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping.

A estratégia inclui o bloqueio de cidades inteiras e a realização de testes em massa, sempre que são detetados casos da doença, e fortes restrições fronteiriças.

Quem chega ao país tem que cumprir uma quarentena de pelo menos sete dias em instalações designadas pelas autoridades.

O departamento governamental norte-americano disse que as companhias aéreas enfrentam "culpabilidade indevida", já que os passageiros apresentam resultados negativos nos testes antes do embarque, mas testam positivo após chegarem à China.

As medidas da China são "baseadas em circunstâncias totalmente fora do controlo das transportadoras", lê-se no comunicado da entidade governamental.

"Reservamos o direito de tomar medidas adicionais" se Pequim impuser "mais medidas" semelhantes, apontou ainda.