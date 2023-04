Estados Unidos vão enviar submarino nuclear para Coreia do Sul

Seul reafirma, na "Declaração de Washington" assinada esta quarta-feira, o compromisso de não criar o seu próprio arsenal nuclear © Yonhap South Korea Out/EPA (arquivo)

Os Estados Unidos vão enviar um submarino nuclear para a Coreia do Sul pela primeira vez em décadas com o objetivo de reforçar a dissuasão contra as ameaças dos norte-coreanos, declarou esta quarta-feira um alto funcionário norte-americano.

O envio previsto deste submarino, que é equipado com mísseis balísticos com capacidade nuclear, deve ser anunciado como parte da "Declaração de Washington", que será assinada esta quarta-feira pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, e o seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que está em visita oficial aos EUA, de acordo com o alto funcionário, que falou sob condição de anonimato à agência de notícias AFP.

Esta declaração, que lembra as medidas tomadas "no auge da Guerra Fria", segundo a fonte, estabelece também um mecanismo de consulta e troca de informações com Seul sobre questões nucleares que visa reforçar o apoio em matéria de segurança dos norte-americanos aos sul-coreanos.

"Os Estados Unidos não tomavam tais medidas desde os dias da Guerra Fria, com um punhado dos nossos aliados mais próximos na Europa", disse o funcionário.

"Nós procuramos assegurar que, com estas medidas, o nosso compromisso de reforço da dissuasão não seja objeto de qualquer questionamento", acrescentou, antes do encontro de Biden e Yoon na Casa Branca.

Já Seul reafirmará na declaração o seu compromisso de não criar o seu próprio arsenal nuclear.

Para os Estados Unidos, trata-se de tornar mais visível o seu sistema de dissuasão "por meio do deslocamento em intervalos regulares de meios estratégicos, incluindo a visita de um submarino nuclear à Coreia do Sul, que não acontece desde o início dos anos 1980 ", afirmou o alto funcionário.

Além dos submarinos, haverá "uma sequência regular de visitas de bombardeiros e porta-aviões", mas nem estes meios e nem armas nucleares serão enviados de forma definitiva para o território sul-coreano.

O responsável disse que as autoridades norte-americanas avisaram previamente os chineses para lhes explicar "as razões" por detrás destas medidas.

Já a Coreia do Norte realizou um nível recorde de lançamentos de mísseis balísticos neste ano.

Os Presidentes Biden e Yoon também vão acordar medidas de cooperação em áreas como cibernética, economia de mudança climática.

O chefe de Estado sul-coreano chegou na terça-feira aos Estados Unidos e visitou o cemitério de Arlington e o Goddard Space Center da NASA, perto de Washington, acompanhado pela Vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris.

Yoon Suk-yeol também visitou na noite de terça-feira, com o Presidente Biden, o Memorial da Guerra da Coreia (1950-1953), localizado no centro da capital norte-americana.

Esta quarta-feira, Yoon irá participar numa cerimónia de boas-vindas na Casa Branca, que será seguida de uma reunião e um jantar de gala.