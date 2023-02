"Estamos a resistir, não temos escolha para estar cansados ou exaustos"

© D.R.

Por Ricardo Alexandre, em Madrid 11 Fevereiro, 2023 • 11:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Este é um dos períodos da guerra mais duros que os ucranianos tiveram de enfrentar?

Sim. Quer dizer, esta é uma guerra pelo direito à existência do nosso país. E, um ano depois, penso que toda a gente estava a pensar que talvez a Rússia fizesse tudo o que estivesse ao alcance para ocupar, por exemplo, Kiev. E eles estavam à espera talvez de uma guerra rápida. Mas, sabem, nós já ganhámos neste aspeto. Estamos a lutar. Estamos a resistir, estamos a proteger o nosso país, sempre com numerosas vítimas entre os civis e entre os militares ucranianos. Mas, para nós, não temos escolha. Não queremos sair sob ocupação. Não queremos viver para nos tornarmos uma parte da Rússia. E por isso, em tais condições, é preciso lutar. Temos de proteger o nosso país, temos de proteger a nossa terra, o nosso povo. E, sim, agora, antes do aniversário, há muitos rumores sobre novas invasões, novas ofensivas, do lado russo, mas estamos prontos para isso. Estamos agora a receber novas armas de países ocidentais. E esperamos que todos nós sonhemos que esta guerra acabe com a vitória ucraniana este ano. E o exército ucraniano, o povo ucraniano, os voluntários ucranianos e os meios de comunicação social ucranianos farão tudo o que estiver ao seu alcance para impedir a Rússia e para nos protegermos contra isso.

Qual é a importância desta visita do Presidente Zelensky ao Reino Unido, a Paris e a Bruxelas?

Isto é importante, porque, como sabe, a vitória ucraniana não será possível sem os aliados ocidentais, sem o apoio dos EUA, da Grã-Bretanha e da União Europeia. É por isso que penso que antes do primeiro aniversário, e antes desses rumores sobre a contra-ofensiva russa, queremos mostrar que estamos muito gratos pelo vosso apoio. Sem ele, a nossa resistência não seria possível. E para que fique claro que ainda queremos fazer parte da União Europeia, ainda queremos fazer parte do desenvolvimento democrático ocidental. E pagamos um preço enorme por isso.

Este caminho para o desenvolvimento democrático não começou em 2022, nem mesmo em 2014. Foi iniciado em 2004, durante a revolta Maidan, e esperamos que depois da nossa vitória comum - não quero dizer-vos que será apenas a vitória da Ucrânia, será a nossa vitória comum, da civilização europeia e dos valores europeus contra a tirania e contra a ditadura - a Ucrânia tem de fazer parte da União Europeia. Sabemos que a Ucrânia tem muitos problemas com instituições, com justiça, mesmo corrupção, mas do lado do jornalismo independente na Ucrânia, vamos cobri-la, vamos lutar contra condutas erradas. E faremos tudo o que for possível porque isto é uma espécie de trabalho de casa da nossa geração, da minha geração. Apenas pelo direito de os meus filhos viverem como um país europeu sem ameaças do lado russo.

Quais têm sido os seus maiores desafios desde que foi nomeada diretora do Ukrainska Pravda?

Muita responsabilidade para com os nossos leitores, é o que eu sinto todos os dias. Muitas escolhas difíceis, para publicar, para não publicar, por exemplo, porque também se trata de uma questão de segurança dos nossos jornalistas. Sinto uma grande responsabilidade. Sinto muita responsabilidade em conhecer pessoas, garantir que os leitores possam consumir informação verdadeira e notícias verdadeiras. E durante a guerra, isto é ainda muito mais importante. Porque sei como a propaganda russa pode funcionar e como a propaganda russa pode afetar as pessoas, e como partilharam fake news nos primeiros dias de guerra, ev se tinha rendido, que algumas cidades estavam já ocupadas e não havia comunicações, por exemplo. Ao mesmo tempo, também se trata de escolhas e palavras sobre escolhas. E todos os dias, como diretora e chefe de redação, tens de escolher, tem de fazer tais escolhas. E, por exemplo, nos primeiros dias de guerra, decidimos publicar a lista do pessoal russo morto, recebemos de fontes e republicámos essas listas de pessoal e compreendemos que, após isso, parentes dos nossos colegas, os meus parentes, estavam a poucos quilómetros dessas pessoas, porque estavam a tentar atacar Kiev. Pois é, isto é difícil. E os desafios são tão grandes... tão grandes. E todos os dias, há um novo desafio. Por exemplo, há dois meses, estávamos a tentar lidar com os cortes de energia. E, tal como nós produzimos notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, era muito importante manter este processo, mesmo sem eletricidade e sem Internet, mas fizemos tudo o que era possível. E a cada segundo, a cada minuto, as pessoas continuam a receber notícias nossas. Mesmo em circunstâncias tão difíceis, conseguimos ao encontrarmos um gerador perto de nós.

Será realmente difícil de trabalhar nessas circunstâncias. Como é que a sua redação está a lidar com a continuação da guerra? Pensa que os jornalistas ainda estão entusiasmados com o trabalho que fazem, ou as pessoas já estão a ficar cansadas de tudo isto?

Não temos escolha, não temos escolha para estar cansados para estar exaustos. É claro que estamos. Claro que é 24 horas, sete dias por semana, quase há um ano. E claro, o meu pessoal, quero dizer, os meus colegas no Ukrainska Pravda, estão exaustos com tal intensidade de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que não temos a opção de estar cansados, não temos a opção de estar exaustos. Só temos de continuar. Temos de continuar o nosso trabalho. Não é bem uma linha da frente, mas é a nossa responsabilidade. E é o nosso papel. O papel do jornalismo independente é tão importante, tão crucial! As pessoas precisam desta informação. As pessoas precisam de notícias verdadeiras, as pessoas precisam de saber o que se passa, para estarem conscientes de que tudo está bem. Ou talvez haja alguma má conduta que ocorra, também informamos as pessoas sobre isso.

Como sabes muito melhor do que eu, a ajuda militar do Ocidente, está a levar algum tempo, porque é complexa operação de envio dos tanques de combate como os Abrams e os Leopard, mas também, porque houve algumas hesitações políticas. Pensas que será este período de tempo, este par de meses até os tanques chegarem, permitirá à Ucrânia continuar a resistir, por exemplo, em Bakhmut e Sloviansk?

Esta é uma questão difícil porque a sua situação é terrível. Eu sei como os militares ucranianos nas cidades mencionadas combatem e como protegem realmente a nossa terra com o seu próprio sangue e pelos seus próprios corpos. E temos vítimas, temos uma série de problemas, com o fornecimento por armas, etc. E, claro, o tempo é crítico. É por isso que penso que esta foi também uma das razões pelas quais Zelensky veio a Londres, Paris e Bruxelas, porque precisamos dessas armas o mais depressa possível. Porque é claro que a Rússia quer utilizar este tempo, nos próximos três meses antes de a Ucrânia receber tanques, para fazer tudo o que for possível e talvez para ter sucesso no campo de batalha. Mas sei que os militares ucranianos farão todo o possível para nos proteger e nós faremos todo o possível para resistir. E não, os russos não terão sucesso, conseguiremos controlar esses territórios. Por isso, literalmente, se está a falar de Bakhmut, uma cidade com uma população de cerca de 40.000 pessoas antes da invasão, ainda estão a tentar controlar, quer dizer, os russos, estão a tentar controlar a cidade já há cinco meses. E, claro, isto é muito importante. Isto significa muito. E isso também descreve o nível de resistência ucraniana, mesmo em condições tão difíceis. Quando os russos têm muitas armas, quando os russos usam aquelas pessoas que tiraram da cadeia e gente do grupo Wagner, eles não os consideram como vítimas, não contam como pessoas. Para nós, cada soldado tem valor, cada vida tem um valor; para eles não. Mas mesmo assim, eles não são capazes de assumir o controlo desta cidade de 40.000 pessoas nos últimos cinco meses. É claro que a Ucrânia paga uma fase de enorme preço, pelos soldados e civis mortos, porque a Rússia bombardeou civis, houve civis bombardeados nas cidades atacadas. E há muitas vítimas entre a população civil. Mas nós fazemos tudo o que é possível, para que eles não controlem os nossos territórios.

Quando estive em Kiev em Janeiro de 2014, durante a revolução Maidan, era muito comum ouvir as pessoas falarem em russo, porque falavam russo na sua vida quotidiana, muito naturalmente...

Falo russo porque cresci na Crimeia, sim...

No futuro, como pensas que os ucranianos irão lidar com a língua russa, a literatura russa,o cinema russo?

É um grande trauma agora; é uma dor agora. Sabes, nós, a minha mãe, por exemplo, é uma grande fã da literatura russa. ERA uma grande fã da literatura russa. E eu perguntei-lhe: O que pensas disso? O que pensas agora, e ela disse-me que quando deixou a Crimeia, deixou todos os livros de literatura russa lá, porque para ela, era doloroso, era doloroso trazer todos estes livros dos que destroem a sua vida, para Kyiv. E penso que há muitos ucranianos que agora ligam à língua ucraniana, querem falar a língua ucraniana. E vemos isso em todo o lado, em todas as esferas. Claro, penso que precisamos de um tempo, claro, não vamos cancelar toda a literatura russa. Mas agora faz parte desta tragédia. Agora é uma parte desta agressão. Agora, não podemos separar a literatura russa dos militares russos.

Mas Tolstoi ou Dostoyevsky ou Nabokov ou Eisenstein não têm culpa daquilo que Vladimir Putin faz...

Sim, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, temos de pensar que Dostoievski, por exemplo, e as suas ideias.... Isto é, as pessoas que começaram esta guerra foram alimentadas pelas ideias desses livros, é claro. É uma questão difícil. Mas ao mesmo tempo, estamos a falar de Pushkin, por exemplo, e dos seus monumentos em Kyiv não se trata de literatura, mas sim de política colonial, porque não temos, por exemplo, um monumento de Byron em cada aldeia e em cada cidade da Ucrânia, mas temos monumentos de Pushkin em cada cidade, em cada aldeia da Ucrânia. E é uma parte da cultura colonial. E penso que temos de fazer algo com isso.

Não queremos lutar com a literatura, não queremos lutar com a cultura. Mas ao mesmo tempo, os russos querem, e na verdade esta entrevista do chefe de Hermitage, apenas alguns meses após o início da guerra, ele disse que começaram a invasão como uma linha de frente cultural.

Começaram esta parte e entendem a cultura da Ucrânia como uma parte da cultura russa; é uma parte da guerra militar. E nós não dizemos isso. Disse nas suas entrevistas, que a cultura é uma parte guerra militar. Não são as minhas palavras, são palavras deste chefe do Museu Hermitage, a olhar para tudo o que é a colonização a partir do legado russo. ~

Pensas que a descolonização desse legado russo e a democratização também... irão prevalecer na Ucrânia?

Sim, é claro, sonhamos com isso. E do meu lado de jornalista independente e da minha perspetiva como editora chefe de um jornal independente que foi fundado em 2000, quando a Ucrânia era um Estado diferente, sem valores democráticos e sem liberdade de expressão, protegerei a liberdade de expressão como percurso democrático da Ucrânia. Esta é a minha linha da frente, a minha linha da frente pessoal e a linha da frente dos meus colegas, e nós fazemos tudo o que é possível. E, claro, sempre que há algumas condutas incorretas, informamos as pessoas, os leitores sobre isso. Nem pensar em não o fazer porque os ucranianos pagaram um preço enorme por isso, pela oportunidade de sermos europeus, para sermos um Estado democrático e é por isso que nem pensar em sermos, digamos, destruídos.