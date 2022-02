"Estamos felizes, sobrevivemos mais uma noite." O dia a dia numa Kiev sob ataque

Galyna Akhmadzai conta à TSF aquilo que se está a viver na capital da Ucrânia. Os civis não puderam sair de casa durante 48 horas, mas agora já têm autorização para ir comprar bens de primeira necessidade. As ruas da cidade estão "completamente vazias". A ucraniana confessa que não tem medo e que nunca tinha visto Kiev assim, "sem ninguém", explicando que optou por não sair do país com o objetivo de ajudar os militares ucranianos.