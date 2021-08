"Estamos totalmente abertos." Comunidade Islâmica de Lisboa quer ajudar refugiados afegãos

© Martial Trezzini/EPA

A Comunidade Islâmica de Lisboa quer ajudar a acolher e a integrar as pessoas que se viram obrigadas a deixar o Afeganistão. Em declarações à TSF, Mahomed Iqbal revela essa disponibilidade e mostra solidariedade para com os refugiados que vão chegar em breve a Portugal.

O presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa afirma que "a comunidade está totalmente interessada em dar as boas vindas e ajudar naquilo que for possível aos refugiados que virão para Portugal".

"Achamos que é uma excelente notícia que Portugal está a acolher essas pessoas e está a fazer o seu papel. É de louvar, sem sombra de dúvidas, e nós como Comunidade Islâmica de Lisboa estamos totalmente abertos para ajudar no que for necessário", garante.

A Comunidade Islâmica de Lisboa está de braços abertos para acolher os refugiados afegãos. Portugal já confirmou que, numa primeira fase, está disponível para acolher 50 pessoas.

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.