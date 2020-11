"Estão a ver? Este é o nosso casamento"

Por Ricardo Alexandre 13 Novembro, 2020 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

"Está a filmar? Estão a ver aí desse lado? Pode beijar a noiva, declaro-vos marido e mulher". O relato não é assim, mas é o que mostra a foto de capa do Voz da Galiza... um casamento transmitido para os convidados... Zoila Iglésias de vestido branco e cabelo solto, e José Luís Abadin, fato azul e cabelo apanhado, casaram-se depois de vários adiamentos por causa da Covid. A família da noiva viu em direto desde o Panamá. Mais duas notícias que me parecem relevantes na capa do Voz da Galiza: a Xunta, o governo autónomo, vai abrir no próximo ano mais 7300 lugares na função pública... Dezoito anos depois, uma solução final do caso do navio Prestige continua pendente de uma batalha judicial num tribunal de Londres.... Espanha reclama 855 milhões de euros da apólice de seguro do navio que derramou hidrocarbonetos na costa galega...

No El País, "o Governo encara três semanas para blindar a legislatura"... Sánchez supera o primeiro trâmite da aprovação do Orçamento com uma maioria folgada mas instável. 198 votos a favor, 150 contra. Cuidadanos, Esquerda Republicana da Catalunha e a esquerda independentista basca do Bildu, adversários que se repelam entre si, aprovaram as contas propostas pelo executivo de Pedro Sanchéz...

Ainda na primeira do El país: o Conselho de Transparência e boa Governança critica a opacidade do Ministério da Saúde durante a pandemia; não deu resposta a 15 dos 17 requerimentos deste organismo oficial entre março e outubro.

Na edição internacional do USA Today, dá-se conta do mau funcionamento do centro de controlo de doenças por se deixar contaminar com o vírus... da política. Pode Biden tornar as máscaras obrigatórias para toda a gente? Pergunta-se na primeira página deste jornal. E aponta-se a resposta: "não seria tão simples como uma ordem executiva da Casa Branca". Na capa do USA Today também há uma referência a um debate sobre o futuro do populismo global depois da derrota de Donald Trump... por falar nisso, as autoridades do estado do Arizona concluíram que não houve fraude eleitoral...Joe Biden venceu a China rompeu o silêncio e já lhe deu os parabéns...

Os jornais angolanos dão hoje conta da boa notícia para o país da subida em flecha num índice de reputação de países, organizado por uma agência de comunicação britânica. O Jornal O País e o Jornal de Angola dizem que Angola dispara 37 posições no índice de reputação de países... conseguiu ultrapassar países como Argentina, Brasil, Grécia e China, fica no 32º lugar, era 69º no ano passado.

Na Folha de São Paulo, "Avaliação de Bolsonaro no Rio e São Paulo piora". A rejeição ao chefe de estado chega aos cinquenta por cento na capital paulistana mas no domingo as eleições no Brasil são municipais. Certo é que os candidatos apoiados por Bolsonaro nas duas principais cidades do país podem não chegar sequer à segunda volta.

No Fígaro, Terrorismo: grito de alarma dos chefes de serviços secretos; é uma entrevista conjunta do diretor geral de segurança externa e do diretor da segurança interna... também se fica a saber que o governo de Macron e Jean Castex prolonga o confinamento para lá de 1 de dezembro e que há um regresso em força de rockers australianos... os AC/DC com o álbum Power Up.