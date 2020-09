Estas são as 100 pessoas mais influentes em 2020 para a Time

© Reprodução Time

O responsável pela resposta Covid-19 nos Estados Unidos Anthony Fauci e o youtuber brasileiro com ascendência portuguesa Felipe Neto estão entre as 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020 para a Time.

A Time 100 distingue todos os anos as personalidades reconhecidas por mudar o mundo, independentemente das consequências de suas ações serem ou não positivas. Os escolhidos são divididos em categorias, que variaram ao longo dos anos. Em 2020 há "pioneiros", "artistas", "titãs", "líderes" e "ícones".

Este ano, a revista criou oito capas distintas com os protagonistas em destaque: o imunologista Anthony Fauci; as fundadoras do movimento Black Lives Matter Patrisse Cullors, Alicia Garza e Opal Tometi; a enfermeira Amy O'Sullivan, que combate na linha da frente contra a Covid-19; a performer Megan Thee Stallion; o CEO da Alphabet Sundar Pichai; o cantor The Weeknd; o atleta Dwyane Wade e a atriz Gabrielle Union; a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

Esta é a lista completa:

Pioneiros

Megan Thee Stallion

Giannis Antetokounmpo

Ibram X. Kendi

Nathan Law

Tomi Adeyemi

Astronauts Christina Koch and Jessica Meir

Julie K. Brown

Cecilia Martinez

Maya Moore

Chase Strangio

Zhang Yongzhen

Tourmaline

Waad al-Kateab

Abubacarr Tambadou

Gabriela Cámara

Camilla Rothe

Rebecca Gomperts

Ravindra Gupta

Lauren Gardner

Shi Zhengli

Shiori Ito

Artistas

The Weeknd

Ali Wong

Michael B. Jordan

Selena Gomez

J Balvin

JoJo Siwa

Halsey

Phoebe Waller-Bridge

Jennifer Hudson

Yo-Yo Ma

Dapper Dan

Anaïs Mitchell

Michaela Coel

Bong Joon Ho

LASTESIS

Julie Mehretu

Ayushmann Khurrana

Líderes

Anthony Fauci

Kamala Harris

Tsai Ing-wen

John Roberts

Xi Jinping

Donald Trump

Caesar

Angela Merkel

Joe Biden

Jair Bolsonaro

Nancy Pelosi

Narendra Modi

William Barr

Anne Hidalgo

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Mary Kay Henry

Nemonte Nenquimo

Ursula von der Leyen

Jung Eun-kyeong

Bonnie Castillo

Jean-Jacques Muyembe Tamfum

Yousef Al Otaiba

Titãs

Gabrielle Union

Dwyane Wade

Sundar Pichai

Tyler Perry

MacKenzie Scott

Robert F. Smith

Lewis Hamilton

Jerome Powell

Eric Yuan

Patrick Mahomes

Claire Babineaux-Fontenot

Greg Berlanti

Shari Redstone

Tony Elumelu

Zhong Nanshan

Kristalina Georgieva

Lisa Nishimura

General Charles Q. Brown Jr

Daniel Zhang

Gwynne Shotwell

Tunji Funsho

ícones

Black Lives Matter Founders Alicia Garza, Patrisse Cullors and Opal Tometi

Ady Barkan

Billy Porter

Naomi Osaka

Angela Davis

Chi Chia-wei

Megan Rapinoe

Felipe Neto

Allyson Felix

Sister Norma Pimentel

David Hill

Arussi Unda

Nury Turkel

Lina Attalah

Bilkis