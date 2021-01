"Este é o dia da América." Veja as imagens da tomada de posse de Biden e Harris

Por TSF 20 Janeiro, 2021 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris, no Capitólio, em Washington DC, é uma cerimónia inédita devido às questões de segurança depois do ataque ao local no passado dia 6 de janeiro. Também por causa da pandemia e porque o presidente cessante não esteve presente, esta é uma celebração diferente das anteriores.

Kamala Harris é a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente. Visivelmente emocionada, terminou o juramento debaixo de uma chuva de aplausos.

Joe Biden prestou o juramento sobre uma bíblia da família, de 1893. No discurso de tomada de posse, começou por dizer que este é o dia da América, da democracia, história e esperança. "Ao longo dos tempos a América tem sido testada e tem estado à altura dos desafios. Hoje celebramos o triunfo da causa da democracia, o povo foi ouvido e a sua vontade foi respondida. Mais uma vez ficámos a saber que a democracia é preciosa e frágil", afirmou.