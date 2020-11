Este é o único lugar do mundo com excesso de turistas em plena pandemia

Ilhas Chatham © Wikimedia Commons

Por Carolina Rico 11 Novembro, 2020 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia de Covid-19 arrasou a indústria de viagens, mas há um lugar do mundo que regista neste momento um boom turístico: as ilhas Chatham, na Nova Zelândia.

Num ano normal, este arquipélago remoto com cerca de 700 habitantes recebe cerca de dois mil turistas nas suas duas únicas ilhas povoadas, Chatham e Pitt. No entanto, nas últimas semanas viajaram para o local centenas de pessoas.

Isto porque como as fronteiras da Nova Zelândia permanecem fechadas, os neozelandeses encontraram nas ilhas ilhas Chatham uma forma de sentir que estão de férias longe de casa, sem nunca sair do país. Ou seja, sem ter de fazer testes à Covid-19 ficar de quarentena no regresso.

Ilhas Chatham © Wikimedia Commons

Normalmente, a temporada de turismo vai de novembro a março, período de verão no hemisfério sul, mas todas as acomodações na ilha já estão reservadas até junho de 2021, conta a CNN.

Nestas ilhas isoladas não há resorts de praia e estão disponíveis apenas 150 camas para turistas em hotéis e casas de alojamento local. Além disso, a maioria dos terrenos são privados e acampar é proibido, pelo que a lotação está completamente esgotada nos próximos seis meses.

Como atrações turísticas, as ilhas Chatham contam apenas com a paisagem e fauna - são casa de alguns dos pássaros mais raros do mundo e de uma colónia de focas.