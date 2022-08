Estimativas apontam para 73 milhões de jovens desempregados em todo o mundo em 2022

© Pixabay

Por Filipe Santa-Bárbara 12 Agosto, 2022 • 07:45

Depois das quedas acentuadas durante a pandemia, 2022 ainda não vai ser o ano da retoma global ao nível do emprego jovem. A conclusão está num relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a propósito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala esta sexta-feira. As estimativas da OIT são de que o desemprego atinja, este ano, 73 milhões de jovens em todo o mundo, valor ainda acima do registado em 2019.

Também a percentagem de jovens "nem nem", ou seja, que não trabalham, não estudam nem estão em formação está num nível particularmente elevado, e são muito mais em todo o mundo desde 2020. O primeiro ano da pandemia fez crescer esta fatia da população para mais de 23% globalmente, num aumento como não se via há pelo menos 15 anos.

Sobre os "nem nem" os últimos números são precisamente de 2020, mas no caso do desemprego as estimativas da OIT chegam aos dias de hoje para concluir que a pandemia veio agravar os desafios laborais daqueles que têm entre 15 e 24 anos, sendo este o grupo etário mais penalizado pela Covid-19 no que ao trabalho diz respeito.

De acordo com o último relatório "Tendências Globais do Emprego Jovem", as assimetrias são múltiplas. Desde logo, no género: as mulheres jovens estão numa pior situação do que os homens com a mesma idade, tendo eles quase o dobro da probabilidade de estarem empregados.

Depois, as diferenças estendem-se à geografia. Os países de elevado rendimento são os únicos que devem chegar a taxas de desemprego jovem perto dos valores pré-pandemia. Todos os outros, seja de médio ou baixo rendimento, devem ficar mais do que um ponto percentual acima dos valores de 2019.

Olhando para o mapa, são os Estados Árabes aqueles onde a taxa de desemprego jovem é mais elevada a nível global, seguindo-se a América Latina.

Por outro lado, são os jovens aqueles que estão em melhor situação para beneficiar das economias verde e azul. Segundo este relatório poderão ser criados cerca de oito milhões e meio de empregos para jovens até 2030, através da implementação de medidas de políticas sustentáveis.