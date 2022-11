Estónia identifica 322 monumentos soviéticos para serem retirados

© AFP (arquivo)

A Estónia identificou 322 monumentos, homenagens e lápides que recordam o passado soviético, suscetíveis de serem retirados, no âmbito das represálias que muitos países estão a adotar devido à invasão russa à Ucrânia, noticiaram quinta-feira meios locais.

O levantamento foi feito por um grupo de trabalho confidencial do ministério dos Assuntos Exteriores, que começou a trabalhar em junho, com o objetivo de avaliar o futuro de todas as estruturas erigidas há várias décadas para celebrar o triunfo da União Soviética na II Guerra Mundial e a libertação das suas antigas repúblicas do controlo dos nazis.

O conteúdo da lista permanece secreto, mas o ministro dos Assuntos Exteriores, Urmas Reinsalu, realçou em declarações à televisão pública ERR que "provavelmente será tornado público mais tarde".

Por sua vez, a ministra da Cultura do Estónia, Piret Hartman, defendeu a divulgação de toda a informação, não só porque "não há interesse político em mantê-la em segredo", mas também porque "a sociedade tem uma palavra a dizer sobre o assunto".

Já a comunidade artística e cultural do país mostra preocupação com a nova legislação que está a ser preparada pelo Governo para dar base legislativa ao desmantelamento dos monumentos.

"Decidem por nós que temos de começar a desmantelar e a modificar todo este património. É triste que não se perceba que a história não pode ser alterada. E com isto retira-se a oportunidade de falar sobre essa história", comentaram responsáveis da Academia das Artes da Estónia.